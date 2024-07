Baronissi, il servizio di avvistamento antincendio con drone sta dando i suoi frutti

di Germana Giardullo

Il progetto “Boschi Sicuri”, lanciato ufficialmente due settimane fa, sta già dando risultati concreti nella prevenzione e gestione degli incendi boschivi nella nostra comunità. Nelle prime due settimane di attività, sono stati già spenti diversi incendi grazie alla rapidità e all’efficacia delle operazioni di avvistamento.

Il Nucleo Comunale di Protezione Civile e l’Associazione “Il Punto” hanno effettuato numerosi voli di pattugliamento, individuando in tempo reale focolai che, senza il loro intervento tempestivo, avrebbero potuto causare danni ben più gravi.

La sicurezza dei nostri boschi e la protezione del patrimonio naturale di Baronissi sono priorità assolute, e continueremo a mettere in campo tutte le risorse necessarie per garantire un ambiente sicuro e protetto per tutti i cittadini.

Concludo con un appello alla cittadinanza: la prevenzione degli incendi è una responsabilità condivisa. Adottiamo comportamenti rispettosi dell’ambiente e rimaniamo vigili, affinché il nostro territorio possa continuare a prosperare e ad essere un luogo sicuro per tutti noi.