Baronissi, nel bilancio 2023 investimenti per 16 milioni: attenzione a scuola e dissesto idrogeologico

di Pietro Marchesano

Con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione della minoranza il Consiglio comunale di Baronissi ha approvato il bilancio di previsione 2023. Pressione fiscale invariata, investimenti per 16 milioni di euro, sostegno alle imprese e alle associazioni del territorio e importanti finanziamenti per servizi sociali, scuola, ambiente, cultura e sport. Questi i tratti salienti del bilancio, solido e con i conti in ordine.

“Un bilancio di previsione equilibrato che mostra la volontà dell’amministrazione di investire sul territorio procedendo ad ammodernare, rinnovare e migliorare la città – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – le priorità di questa amministrazione sono la destinazione delle risorse necessarie al mantenimento dei servizi educativi e sociali, oltre agli investimenti in nuove strutture scolastiche, agli interventi di sicurezza, alla manutenzione straordinaria . In uno dei momenti più bui che il Paese sta affrontando, con un aumento dei costi vertiginoso, il bilancio approvato è sorprendente: non opera tagli, ma rilancia la città”.

“Anche quest’anno – fa eco il vicesindaco e assessore al bilancio Anna Petta – approviamo un bilancio con i conti in ordine, confermando e potenziando servizi e investimenti, nonostante, ci teniamo a precisarlo, il perdurare della situazione critica dal punto di vista economico, dovuto alla guerra e dal generale rialzo dei prezzi energetici. Con una gestione oculata e attenta delle risorse, riusciamo a investire nel turismo, nella cultura, nelle opere pubbliche. Ringraziamo gli uffici, per l’impegno costante e la grande competenza che quotidianamente mettono nel loro lavoro per garantire il corretto funzionamento di tutte le attività”.

“Abbiamo sottoposto all’aula un bilancio comunale solido – conclude Elisa Galdi, presidente della commissione Bilancio – e anche per quest’anno confermiamo la buona prassi dell’amministrazione che sceglie di approvare il bilancio di previsione ben in anticipo rispetto ai tempi imposti dalla legge, per non limitare le attività che richiedono impegni di spesa sul triennio di riferimento”.