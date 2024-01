Baronissi Calcio, “Rappresentativa Nazionale Under 17 e Under 16 Area Sud”: Rago e Falaguerra selezionati

di Rita Milione

Il Baronissi Calcio è orgoglioso di annunciare che due dei nostri giovani calciatori, Domenico Rago 07 e Francesco Falaguerra 08, sono stati selezionati per rappresentare rispettivamente la Rappresentativa Nazionale Under 17 e Under 16, nel raduno territoriale dell’Area Sud. Tale selezione è stata effettuata in conformità alla Comunicazione Ufficiale n. 40 CRC Attività Giovanili della FIGC Campania.

“Desideriamo estendere le nostre congratulazioni a Domenico Rago e Francesco Falaguerra per l’eccellente risultato raggiunto e augurare loro buona fortuna per la loro convocazione nella rappresentativa nazionale che si esibirà Martedì 23 e Mercoledi 24 Gennaio 2024 a Catanzaro presso il Centro Tecnico Federale CR Calabria. Questa opportunità è una testimonianza del loro duro lavoro e della totale abnegazione e dedizione“.

Il Presidente Antonio Siniscalco ha dichiarato: “Questa è una soddisfazione immensa per tutta la famiglia del Baronissi Calcio. È una vittoria per la nostra squadra, per la nostra società, per i nostri allenatori, per i nostri genitori e, soprattutto, una testimonianza della forza del nostro impegno collettivo. I miei più sentiti complimenti a Domenico Rago e Francesco Falaguerra, sono fiducioso che presto molti altri

giocatori riceveranno simili convocazioni.”

Il Direttore Generale Guido Scarano ha espresso la sua felicità per questo risultato, sottolineando la soddisfazione per il lavoro svolto durante questa prima parte dell’anno calcistico. Ha sottolineato lo storico trasferimento internazionale di Lars Valderhaug e ora le prime convocazioni in Rappresentativa Nazionale, che elevano il marchio Baronissi ad un alto livello sia mediatico che sportivo. Scarano ha aggiunto che pur essendo soddisfatti, restano ancora più determinati a continuare a crescere come club, con potenzialità di sviluppo inimmaginabili. Siamo solo all’inizio di un lavoro di cui si vedranno presto ancor tanti altri frutti.

“Questo è il risultato di duro lavoro, comunicazione, guida, ascolto e perseveranza”, ha dichiarato il professor Caparrotti responsabile del settore giovanile del Baronissi. La grandezza di questa esperienza sta nel fatto che nasce dalla squadra nel suo insieme, non solo dai singoli individui. Tutto il gruppo under 18/17, il lavoro dei tecnici e l’impegno dei ragazzi hanno contribuito a questo risultato. Siamo certi che questa non è la fine e rimarremo sempre umili, uniti e dignitosi mentre proseguiamo sulla strada che abbiamo scelto.”

Tutta la Società esulta e fa i complimenti a Mister Alfieri e il suo staff composto da Domenico Gallo e Giuseppe Aiello per l’impegno profuso nella preparazione dei nostri giovani talenti. Siamo orgogliosi di questo risultato, ma siamo anche consapevoli che c’è ancora molto lavoro da fare insieme. Forza Baronissi!