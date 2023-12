Baronissi, cambiano gli orari mattutini del bus urbano 58

di Rita Milione

Cambiano dall’otto gennaio gli orari mattutini della Linea 58 Urbano. Bus Italia ha accolto la richiesta del Comune di anticipare di 10 minuti, per esigenze scolastiche rappresentate dagli studenti dell’Istituto Tecnico “M. Hack”, le corse da Baronissi per Fusara e viceversa.

Saranno così anticipati di dieci minuti tutte le corse di questa fascia oraria e in particolare il:

Baronissi – Fusara (6.05);

Fusara – Baronissi (6.20);

Baronissi – Fusara (6.30);

Fusara – don Minzoni (6.43);

don Minzoni – Aiello sup. (7.05);

Aiello sup. – Baronissi (7.22);

Baronis – Fusara (7.40);

Fusara – don Minzoni (7.50).

“L’anticipo di alcune corse – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – garantisce un servizio più in linea con le esigenze degli studenti. La rimodulazione complessiva delle corse mattutine consentirà ai ragazzi, soprattutto della frazione Fusara, di raggiungere in orario il plesso scolastico “M. Hack” di Sava permettendo di muoversi più agevolmente. Grazie a BusItalia per la disponibilità, abbiamo reso un importante servizio”.