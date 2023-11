Gioco Sospeso: l’iniziativa di Contrariamente a Baronissi

di Redazione ZON

I volontari dell’Associazione ContrariaMente continuano la loro opera di supporto e sostegno verso i cittadini in difficoltà. Questa volta hanno scelto di regalare un sorriso ai più piccini, aiutando quelle famiglie che saranno costrette a dire qualche “No” in più per il difficile momento economico.

Nasce con questo spirito l’iniziativa “Gioco Sospeso” che, in accordo con i rivenditori di giocattoli del territorio comunale di Baronissi, vuole garantire ad ogni bambino un dono da scartare sotto l’albero.

Da oggi 28/11 fino al 18/12 c.a. sarà possibile recarsi nei negozi aderenti, acquistare un regalo e lasciarlo “in sospeso” per un altro bambino.

“Insieme possiamo regalare un Natale magico a tutti i bambini” dichiara il presidente dell’associazione Contrariamente Baronissi Antonio Siniscalco “e allo stesso tempo sostenere una parte del tessuto economico locale sempre più schiacciato dall’e-commerce. Il mio ringraziamento a tutti i volontari che con passione impegno e abnegazione dedicano il loro tempo alle innumerevoli attività della nostra realtà associativa.”

I doni raccolti saranno consegnati la mattina del 23 Dicembre direttamente da “Babbo Natale” che aspetterà bambini e famiglie presso la sede dell’associazione in via Ferreria 123.