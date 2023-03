I migliori casinò online AAMS in Italia per bonus, varietà di giochi, e reputazione

di Redazione ZON

I siti di casinò online sono moltissimi; trattandosi di una grandissima concorrenza: e i migliori casino online fanno di tutto per distinguersi dagli altri.

Di fronte ad una offerta così ampia, dunque, come capire quale casinò online fa al caso tuo?

Non temere! Abbiamo testato decine di siti, per poi stilare la classifica dei migliori casinò online sicuri in Italia, così da farvi risparmiare tempo nella ricerca.

In cima alla lista troverai Jackpot City Casino, che, grazie al suo allettante bonus, si è accaparrato con merito il primo posto.

Continua a leggere e scegli il più adatto a te nella lista dei migliori casinò online!

I Migliori Casino Online Italiani

1. Jackpot City – Il miglior casino online in Italia

Pro

Quasi 400 titoli di slot

Bonus casinò del 100% sul deposito fino a 600 €

Ottimo programma di fedeltà

Versioni demo disponibili per quasi tutti i giochi

Navigazione molto semplice sia da desktop che da mobile

Contro

Catalogo casinò live limitato

Sebbene Jackpot City Casinò sia sbarcato nella nostra penisola solamente nel 2022, l’azienda è stata fondata nel 1998 e gode di fama internazionale.

Con licenza AAMS (ex ADM) numero 15243, Jackpot City Casino è gestito dalla società GM Gaming Limited e, approdando in Italia, ha acquistato la piattaforma prima conosciuta con il nome di “Voglia di Vincere”.

Catalogo di giochi: 4,8/5

Una delle caratteristiche che rende Jackpot City il migliore casinò online è l’ampia offerta di slot machine; con quasi 400 titoli e un catalogo sempre sempre in aggiornamento, il sito è il paradiso per gli amanti dei rulli.

Gli utenti hanno poi anche la possibilità di provare la versione demo, senza utilizzare soldi reali, a sola esclusione dei giochi live.

Proprio il casinò live è l’unica nota dolente, offre infatti un catalogo piuttosto piccolo. Si possono comunque trovare tutti i giochi da tavolo più classici, ma sicuramente da migliorare.

Bonus e promozioni casino: 4,9/5

Jackpot City Casino offre un ottimo bonus di benvenuto ai nuovi utenti che si registrano sul sito. Effettuando il primo deposito, si riceve infatti il 100% di bonus fino a 600 €.

Il saldo bonus deve poi essere giocato 35 volte, esclusivamente sulle slot offerte dalla piattaforma.

Jackpot City non pensa però solamente ad attrarre nuovi utenti, ma anche a tutti coloro che riconoscono il valore del sito e continuano a giocare sulla piattaforma. Tramite il programma di fedeltà VIP Club, infatti, i giocatori accumulano punti, per poi trasformarli in ghiotti bonus.

Compatibilità mobile: 4,7/5

Gli utenti più avvezzi a giocare sul proprio smartphone potrebbero iniziare a storcere il naso davanti alla mancanza di un’app mobile per il sito, ma non temere, l’esperienza di gioco, malgrado l’assenza di un app, è assolutamente piacevole e scorrevole anche da smartphone.

Infatti, grazie alla versione browser ottimizzata per mobile, che offre una grafica ordinata e pulita, è molto facile filtrare per categorie e trovare i propri giochi preferiti anche da cellulare.

Servizio clienti: 4,6/5

Il servizio clienti del casinò è molto professionale e cordiale; risponde 7 giorni su 7, dalle 10 alle 23 sia tramite chat, che via e-mail.

La mancanza di un’assistenza telefonica e gli orari limitati della chat potrebbero scoraggiare i giocatori notturni; non vi è però nulla da temere, in questi casi, è possibile consultare la sezione FAQ, che risponde in modo esaustivo a tutti i dubbi più comuni.

Valutazione finale: 4,9/5

Prova ora Jackpot City Casino e scopri il #1 tra i migliori casino online italiani!

2. NetBet – Il casino online italiano con il miglior bonus di benvenuto senza deposito

Pro

Bonus di benvenuto senza deposito

Ottimo programma di affiliazione

Oltre 1500 slot

Servizio clienti anche tramite WhatsApp

Facilità di navigazione grazie alla presenza di molti filtri

Contro

Non dispone di app mobile

NetBet, originariamente conosciuto con il nome di “Casino 770”, è un’azienda fondata nel 2001 a Malta. Il sito è ora disponibile in 11 lingue ed è arrivato in territorio italiano nel 2008, dove, negli ultimi anni, è riuscito ad affermarsi tra i più rinomati del settore.

Il casinò ha licenza AAMS numero 15015 e ha sponsorizzato diverse squadre di calcio, tra cui la francese Saint-Etienne.

Catalogo di giochi: 4,8/5

NetBet è un casino online sul quale, a prescindere dalla tipologia di giocatore, è impossibile annoiarsi.

Il catalogo di gioco è infatti davvero impressionante: conta 1500 slot machine, suddivise per decide di categorie e temi; dalle tradizionali, fino alle Megaways, Bonus Buy e a Jackpot progressivo.

Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti! Anche il casinò live è molto fornito, così come la sezione dedicata ai giochi da tavolo.

Bonus e promozioni casino: 4,9/5

L’aspetto migliore del casinò è che, al contrario della stragrande maggioranza dei competitor, offre un bonus di benvenuto anche senza deposito. Semplicemente registrandosi su NetBet, infatti, riceverete 10 € di bonus oltre a 100 free spin.

Ma non finisce qui, effettuando il primo deposito, si ha diritto a un bonus del 100% della somma depositata, fino a 200 €.

Inoltre, tramite il programma di affiliazione (Porta un Amico) offerto dal sito, si possono ricevere fino a 100 € di bonus.

Compatibilità mobile: 4,6/5

Una pecca del casinò online è l’attuale mancanza di un app mobile.

A tal proposito, però, gli sviluppatori di NetBet sopperiscono fornendo una versione mobile del sito ottima, che permette agli utenti di usufruire di un’esperienza di gioco fluida anche tramite browser, a prescindere dai pollici del display del vostro smartphone.

Servizio clienti: 4,7/5

NetBet si contraddistingue dalla concorrenza soprattutto per fornire assistenza clienti tramite una vasta gamma di opzioni. Da sottolineare nel particolare è la comoda possibilità di contatto tramite WhatsApp.

È poi possibile contattare gli operatori via e-mail, oppure telefonicamente, dalle 14 alle 20, e via live chat, dalle 10 alle 22, tutti i giorni della settimana.

Valutazione finale: 4,8/5

Vai su NetBet e ricevi subito il tuo bonus senza necessità di deposito!

3. Leo Vegas – Il casinò online in Italia con la miglior app mobile

Pro

Ottima applicazione sia Android che iOS

Servizio clienti disponibile 24 ore su 24

Casinò live con tavoli in lingua italiana

25 free spin senza deposito

Programma fedeltà molto remunerativo

Contro

Pochi tavoli da poker disponibili

Prelievo minimo di 20 €

Leo Vegas, operatore con licenza AAMS ADM numero 15011, è un casino online svedese operativo in Italia dal 2012. L’azienda scandinava negli anni ha fatto del suo cavallo di battaglia la propria app mobile, che nel 2020 ha vinto il premio per il miglior casinò online da mobile ai EGR Nordic Awards.

L’azienda, sempre nello stesso anno, ha anche ricevuto il riconoscimento di miglior casinò online dell’anno agli International Gaming Awards.

Catalogo di giochi: 4,7/5

Il casino online di Leo Vegas offre un’ampia scelta per gli amanti dei rulli, al momento dispone infatti di oltre 1100 titoli di slot machine, tra le quali è possibile scegliere anche tra numerose a jackpot progressivo, Megaways, e slot machine nuove di ultima generazione.

Il casinò, inoltre, offre spesso anteprime in esclusiva mondiale di nuovi giochi.

Un altro punto di forza del sito è il casinò live, dove è possibile giocare con croupier reali 24 ore su 24, anche in lingua italiana, per i meno avvezzi all’inglese.

Se dovessimo fare un appunto a Leo Vegas, sarebbe lo scarso numero di tavoli da casino poker. Detto questo, ci piace anche la selezione di scommesse, soprattutto perché offre tantissime promozioni sul calcio italiano.

Bonus e promozioni casino: 4,5/5

Registrandoti su Leo Vegas e convalidando il tuo documento di identità, hai diritto a 25 free spin senza deposito. Dovrai poi giocarli una sola volta per ritirare eventuali vincite.

Per quanto riguarda il bonus di benvenuto, invece, il sito prevede fino a 1000 € sul casinò e fino a 2000 € per la sezione live; da sottolineare però è che, scegliendo il bonus di benvenuto per il casinò live, non si riceveranno i free spin.

Inoltre, tramite il programma fedeltà, i giocatori ricevono 1 punto ogni 10 € giocati sulle slot e, accumulando punti, possono riscuotere bonus fino a 1000 € di valore.

Termini e Condizioni generali di Leo Vegas.it

Compatibilità mobile: 5/5

Come testimoniano i numerosi premi vinti negli anni dal casinò, Leo Vegas ha sviluppato un’ottima applicazione mobile, disponibile sia per iOS che per Android.

L’applicazione dispone anche di una sezione apposita per le slot disponibili esclusivamente da mobile, per un’esperienza di gioco sul piccolo schermo dello smartphone davvero fluida e innovativa.

Servizio clienti: 4,8/5

L’assistenza è contattabile sia telefonicamente che via e-mail, così come via chat, tramite l’apposita finestra dal sito. Gli operatori via chat rispondono 24 ore su 24, in maniera estremamente rapida e cordiale.

Se proprio si vuole trovare un aspetto da migliorare, chi preferisce parlare telefonicamente potrà farlo esclusivamente dalle 10 alle 23; data però l’alternativa della chat live sempre disponibile, si tratta a nostro parere di un aspetto trascurabile.

Valutazione finale: 4,7/5

Iscriviti su Leo Vegas e prova subito il casinò live con croupier italiani!

4. PokerStars – Il casinò online italiano con il migliore catalogo di giochi

Pro

Selezione di giochi senza eguali

50 free spin senza deposito

Applicazione mobile ottima per il poker

Tutorial per imparare a giocare

Live chat sempre attiva

Contro

Tempi di convalida documenti un po’ lunghi

Servizio clienti telefonico non disponibile

Nata nel 2001, l’azienda è dotata di licenza AAMS numero 15023 e, con oltre 50 milioni di utenti, è al momento il leader indiscusso del poker online.

Nel 2020 è stato anche il primo casinò online in Italia per quota di mercato e, sempre nel medesimo anno, è stato premiato per essere il casino online più innovativo agli EGR Awards.

Catalogo di giochi: 4,9/5

Sebbene, come d’altronde suggerisce il nome, il casinò sia prevalentemente specializzato e conosciuto per il poker, l’azienda negli anni ha voluto espandere la propria utenza, aggiungendo sempre nuovi giochi.

Le slot machine, per esempio, sono quasi 800 e i giochi da tavolo 17. Su PokerStars, è anche possibile giocare alle Casino Races, tornei live dove i giocatori si possono sfidare, accumulando punti poi trasformabili in bonus.

La sezione poker non ha eguali; non solo è possibile trovare centinaia di tavoli di gioco, ma anche una fornitissima sezione di tutorial dove i principianti possono avvicinarsi al gioco del tavolo verde.

Bonus e promozioni casino: 4,7/5

I giocatori italiani ricevono sul proprio account 50 free spin senza necessità di deposito. Con il primo deposito, è poi possibile ricevere fino a 500 ulteriori giri gratis, depositando 50 €.

Oltre al bonus di benvenuto, il casinò offre anche diverse promozioni ricorrenti, la più attraente è quella di live poker chiamata Monday Jackpot, dove i giocatori si sfidano per un montepremi fino a 10.000 € ogni ultimo lunedì del mese.

Compatibilità mobile: 4,9/5

PokerStars ha lanciato la propria applicazione mobile nel 2012, compatibile sia con Android che iOS. L’applicazione rimane senza paragoni per quanto riguarda il gioco del poker, è infatti nata esclusivamente per tale gioco.

Tuttavia, negli anni l’azienda ha aggiunto sempre nuove funzionalità per chi preferisce gli altri giochi del casinò o per chi, semplicemente, vuole fare una pausa da una partita di poker con qualche puntata alla roulette.

Servizio clienti: 4,6/5

L’assistenza clienti è contattabile sia in inglese, che in italiano, via e-mail tramite l’apposito form online, dalla pagina “Aiuto” e risponde in media entro 24 ore.

Per un contatto più rapido, gli operatori del casinò AAMS rispondono poi anche via Live Chat a tutte le ore del giorno, 7 giorni su 7.

Le tempistiche di attesa per una risposta via chat sono un po’ più lunghe rispetto ai competitor, ma non temete, raramente superano comunque i 5-10 minuti. Purtroppo al momento non è invece disponibile un’assistenza telefonica.

Valutazione finale: 4,6/5

Cosa aspetti? Iscriviti su PokerStars e scopri le centinaia di giochi offerti!

5. William Hill – Il casinò online con le migliori slot in Italia

Pro

Oltre 800 titoli di slot

Fama e riconoscimento a livello mondiale

Limite di deposito di soli 5 €

Tornei di slot online con generosi premi

Ottime promozioni ricorrenti

Contro

Assistenza non disponibile 24 ore

Bonus non valido per tutti i metodi di pagamento

William Hill è sicuramente tra i casino online sicuri più conosciuti in Italia; fondato nell’ormai lontano 1934, l’azienda è presente online come casinò dal 2000.

Il casinò ha licenza AAMS numero 15038 e opera in Italia dal 2011. Nel 2014, ha ricevuto i premi come “Miglior Operatore di Scommesse Sportive” e di “Stella Nascente dei Casinò Online” agli EGR Awards.

Catalogo di giochi: 4,8/5

Sebbene sia nato come bookmaker, William Hill dispone ormai di un casinò online con un’ampia scelta di giochi. Il fiore all’occhiello del casinò sono sicuramente le slot, che, con oltre 800 titoli, rappresentano il gioco più popolare del sito.

Sul casinò non troverai solo i giochi a rulli più tradizionali, ma anche slot a jackpot progressivo del prestigioso provider Playtech, così come Megaways e slot Bonus Buy.

Il casinò ha poi anche una sezione Bingo molto fornita; degno di nota è anche il casinò live, dove è possibile trovare giochi di carte italiani, come il famosissimo 7 e mezzo.

Bonus e promozioni casino: 4,6/5

Il casinò premia i nuovi utenti con un bonus progressivo fino a 1000 €, 50 free spin e ulteriori 200 giri gratis alla convalida del proprio conto di gioco.

Sebbene gli importi pubblicizzati siano assolutamente allettanti, il bonus non è riscattabile se si effettua il deposito con i seguenti metodi di pagamento: PayPal, Revolut, Skrill, Entropay, Neteller e Paysafecard.

Degne di nota sono le promozioni ricorrenti offerte dal casinò online; William Hill con il fine di pubblicizzare i nuovi titoli di slot che vengono aggiunti, offre cashback settimanali, permettendo così agli utenti di accumulare punti e ricevere bonus fino a 200 €.

Compatibilità mobile: 4,8/5

Il casinò online William Hill ha una propria applicazione mobile, scaricabile dall’AppStore se si ha un dispositivo iOS, disponibile invece solamente dal sito del casinò per Android.

Utilizzando l’applicazione, si nota subito come sia stata pensata per il betting, dalla home, infatti, si è automaticamente indirizzati alla sezione scommesse.

Ciò non significa che gli amanti del casino online non possano utilizzarla sul proprio smartphone o tablet; tutt’altro, l’app è facilmente navigabile in tutte le sue sezioni, compresa appunto quella del casinò, dove è possibile scegliere tutti i giochi disponibili anche da desktop.

L’interfaccia user-friendly e i numerosi filtri di ricerca rendono l’esperienza di gioco molto fluida anche sugli schermi più contenuti.

Servizio clienti: 4,6/5

Il miglior servizio offerto dall’assistenza clienti è sicuramente la Live Chat, gli operatori sono molto cordiali e rapidi nelle risposte; il tasto dolente è però l’orario di apertura del servizio, aperto dalle 8 all’1.

Il servizio clienti è poi contattabile via e-mail oppure telefonicamente al numero verde italiano.

Valutazione finale: 4,5/5

Riscuoti ora i tuoi 50 free spin sulle 800+ slot offerte da WIlliam Hill!

Come analizziamo i migliori casinò online italiani

Catalogo di di giochi

Quando si parla di casinò online AAMS, avere un’ampia scelta di gioco a propria disposizione è fondamentale per accontentare tutte le tipologie di utenti.

Per tale motivo, stilando la classifica dei migliori casino online italiani prendiamo in considerazione con un catalogo di almeno 500 titoli.

Bonus e promozioni casino

Analizziamo decine e decine di casino online italiani AAMS, per poi includere nella lista dei migliori casinò online italiani solamente gli operatori che offrono bonus casino online a condizioni di riscatto giuste e promozioni ricorrenti o programmi fedeltà che facciano sentire i giocatori apprezzati e coccolati.

Compatibilità mobile

Sono sempre di più gli utenti che vogliono godere del proprio gioco preferito da mobile; per tale motivo, per la classifica dei top casinò online italiani consideriamo casino con una loro app mobile, o, per lo meno, che abbiano una versione browser ottimizzata per smartphone e tablet e che offra un’ottima esperienza di gioco anche dagli schermi più piccoli.

Assistenza clienti

Quando si tratta di gioco online e di denaro, è davvero importantissimo far sentire l’utente protetto e al sicuro fornendo un servizio clienti veloce e puntuale. Per tale motivo, nella nostra classifica dei migliori casino online troverete esclusivamente casinò con un’assistenza contattabile in almeno due modalità differenti.

FAQ migliori casinò online sicuri AAMS in Italia

I casinò online sono disponibili da mobile?

Sono sempre di più i casino online italiani che scelgono di sviluppare la propria applicazione mobile, compatibile sia con iOS che Android.

Nel caso in cui il casinò non disponesse di un’app nativa, assicuratevi che la versione desktop sia comunque ottimizzata per smartphone e tablet, così da garantire allo stesso modo un’esperienza di gioco fluida e gradevole.

Come ottenere i bonus sui casinò online?

Tutti i migliori casino online italiani offrono bonus di benvenuto e promozioni ricorrenti ai propri utenti. Generalmente, tali bonus devono essere giocati un certo numero di volte prima di poter essere convertiti in saldo reale; per ogni bonus, è bene dunque consultare i Termini e Condizioni del corrispondente casino online, così da assicurarsi di trarre il massimo profitto possibile dal bonus stesso.

Qual è il miglior casinò online AAMS ADM in Italia?

Dopo un’attenta analisi, per bonus e promozioni offerte, catalogo di gioco, servizio clienti ed esperienza di gioco su mobile, possiamo affermare che Jackpot City Casino sia il miglior casinò online AAMS ADM su cui giocare per le esigenze della maggior parte di utenti.

I migliori casino online italiani sicuri a confronto

Di seguito, trovate un breve riassunto delle caratteristiche che contraddistinguono ciascuno dei migliori casinò online sicuri AAMS della nostra lista.

Jackpot City Casino: sebbene sia attivo nel nostro Paese solo dal 2022, la sua fama internazionale lo precede e il suo ampio catalogo di giochi, così come l’ottimo programma fedeltà lo rendono a nostro parere il miglior casinò online al momento. Offre un bonus casinò del 100% sul primo deposito fino a 600 €.

Netbet: questo casinò online AAMS si contraddistingue per l’ottimo bonus di benvenuto senza deposito; per ottenere i 10 € di credito e i 50 free spin, non dovrai inserire alcun codice al momento della registrazione, ti basterà convalidare il tuo account di gioco per poterne usufruire.

Leo Vegas: il sito è il preferito dagli utenti che amano poter giocare in qualsiasi momento, dovunque si trovino, dalla comodità del proprio smartphone. L’app mobile offerta dall’azienda svedese è decisamente la più completa e con la migliore esperienza di gioco. Offre un bonus casinò del 100% sul primo deposito fino a 1000 €.

PokerStars: il sito è sicuramente la prima scelta per tutti i giocatori del tavolo verde; ma non solo, grazie al suo catalogo di giochi senza eguali, PokerStars è pronto a soddisfare le esigenze di chiunque. Iscrivendoti ora riceverai un bonus sul tuo primo deposito fino a 500 € più 50 free spin senza deposito.

William Hill: con oltre 800 titoli, è la prima scelta dei giocatori appassionati di slot; dalle tradizionali alle slot con jackpot progressivo, su William Hill si ha la certezza di trovare la categoria di slot machine preferita. Provalo ora e ricevi un bonus del 100% sul primo deposito e 50 free spin.

Stai ancora cercando i migliori casinò online sicuri del momento?

Sappiamo che l’offerta sempre più estesa di casinò online può essere disarmante.

In quanto riguarda la programma fedeltà offerta, bonus, catalogo di gioco ed esperienza di gioco, sia da desktop che da mobile, Jackpot Casino è senza ombra di dubbio il migliore casinò online AAMS del momento.

Prova tu stesso, iscriviti ora e scopri perché Jackpot City Casino è il top dei casinò online!

Qualsiasi sia la tua scelta dai nostri top siti casinò ti raccomandiamo di divertirti e giocare responsabilmente.