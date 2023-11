Baronissi, il blogger Carlo Gaiano raddoppia i followers

di Antonio Jr. Orrico

Successo e soddisfazione per Carlo Gaiano, noto foodblogger di Baronissi che dal suo piccolo canale di Youtube nato agli inizi del 2016 oggi grazie anche agli altri social è arrivato ad avere un pubblico che ha appena toccato quota 2 milioni. Sornione, a tratti timido ma con una gran chiacchiera, molta fame (nel vero senso della parola) e tanta voglia di cucinare, da quasi 8 anni salva letteralmente pranzi e cene a chi ha poche idee o poco tempo per cucinare.

Carlo Gaiano ha raccontato la sua esperienza ai fornelli: “Non sono uno chef. La mia è semplicemente una passione che condivido con la mia community attraverso consigli, ricette e trucchi. Punto sempre su ricette quanto più possibili semplici, mettendomi nei panni di chi non ha mai cucinato, con prodotti di stagione e riducendo al minimo le lavorazioni. Con i ritmi frenetici di oggi, tutti sono alla ricerca di piatti buoni ma veloci da realizzare.“

Il social blogger ha poi detto: “Come dico sempre, il mio è un canale di cucina casalinga, dedicata a tutte le persone che tornano a casa tardi la sera, alle mamme, ai single, agli studenti e ai papà che non sanno cucinare e che vogliono imparare a creare gustosità, il tutto però, sempre attraverso la semplicità. I follower entrano in casa mia, conoscono un po’ di me, e condividiamo insieme il nostro amore per la cucina. Ma amo molto anche la cucina giapponese soprattutto se penso al pesce, anche se non apprezzo molto le zuppe. E poi la cucina indiana che adoro per l’utilizzo delle spezie.“