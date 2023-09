Baronissi città dello sport: riapre il Villaggio Sport Festival

di Rita Milione

Dal 7 al 10 settembre riapre il Villaggio dello Sport al Parco della Rinascita con l’obiettivo di promuovere i valori del rispetto, della lealtà sportiva e del fair play. Testimonial e madrina della manifestazione sarà quest’anno l’olimpionica pluri medagliata Josefa Idem che sarà a Baronissi per l’inaugurazione in programma giovedì 7 settembre alle ore 19.30.

“È un evento di promozione dello sport, delle associazioni e delle realtà sportive non solo cittadine – spiega il sindaco Gianfranco Valiante – manifestazioni come questa rappresentano un volano per la promozione sportiva e per il turismo locale. Lo sport non è solo promotore di valori universali quali solidarietà e tolleranza ma anche uno straordinario strumento per promuovere l’educazione, la salute e la socialità, specialmente tra le nuove generazioni”.

“Abbiamo messo in campo un ricco programma per Baronissi – rivela l’assessore Marco Picarone – il connubio tra sport, scuola e inclusione è vincente – un momento d’incontro per la comunità – trasformando le piazze in palestre a cielo aperto con oltre trenta discipline da poter sperimentare, tornei, esibizioni e gare tra frazioni”.

In programma tornei di beach soccer, street basket, beach volley, soccer tennis, mini tennis, americana ed esibizioni di pugilato, sanda, atletica leggera, rowing, crossfit, ping-pong, calcio balilla, giochi da tavolo, freccette, equitazione, tiro con l’arco, scherma medioevale, danze acrobatiche ed aree, ginnastica ritmica ed artistica, pattinaggio su rotelle. Si terrà inoltre la Baronissi Dance Project, rassegna di danza classica e neoclassica: moderno, contemporaneo e contaminazioni, hip hop, tip tap e musical jazz. Sarà inoltre allestito il Villaggio dei bambini con gonfiabili e la pratica di attività di avviamento alla pratica sportiva. Collegato al crossfit quest’anno si svolgeranno le gare di Iron man e Iron woman di Baronissi: gli atleti si misureranno su un percorso “spartan” per decretare gli atleti più “forti” della città.