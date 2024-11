Baronissi, colpo dei ladri in pieno pomeriggio con i residenti in casa

di Redazione ZON

Un nuovo inquietante episodio di criminalità scuote la Valle dell’Irno. Nella serata di martedì, in pieno centro a Baronissi, precisamente in via Ferreria, due malviventi sono penetrati in un’abitazione intorno alle ore 19, approfittando di un momento in cui i residenti si trovavano al piano inferiore.

Il colpo

La vicenda, riportata questa mattina dal quotidiano La Città, ha assunto contorni drammatici quando una donna, insospettita da rumori provenienti dal piano superiore, ha deciso di salire a controllare, ritrovandosi di fronte uno dei ladri. L’uomo, con il volto coperto, le ha intimato di allontanarsi. Terrorizzata, la donna ha subito allertato i carabinieri, che sono intervenuti rapidamente sul posto. Tuttavia, i ladri erano già riusciti a completare il colpo e a dileguarsi.

Il bottino includeva una somma di denaro contante e numerosi gioielli e preziosi di alto valore, trafugati dopo aver scassinato una cassaforte con l’aiuto di un flessibile. La fuga è stata favorita anche dall’uso di un’auto parcheggiata nelle vicinanze, raggiunta probabilmente passando attraverso un albero situato accanto all’edificio.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Mercato San Severino, guidata dal comandante Carlo Santarpia, che hanno avviato le indagini. Sono al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza e sono stati raccolti alcuni strumenti abbandonati dai ladri, tra cui il disco di un flessibile e un cacciavite.

Emergenza furti

Non si esclude che i malviventi abbiano cercato di entrare in altre abitazioni della zona prima di colpire quella di via Ferreria. L’ondata di furti nella Valle dell’Irno, infatti, sembra non arrestarsi.

Pochi giorni prima, nella zona dei Cariti, si erano verificati episodi analoghi: una tabaccheria è stata svaligiata nel cuore della notte e, nella serata di domenica, altre due abitazioni sono finite nel mirino. In uno di questi tentativi, stando alle testimonianze raccolte, sarebbe stato persino esploso un colpo di arma da fuoco.

La crescente escalation criminale desta allarme e preoccupazione tra i residenti, che chiedono un rafforzamento dei controlli per arginare il fenomeno.