Finanza Epica!: educare i giovani alla consapevolezza economica per costruire il futuro

di Redazione ZON

“Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani” è lo slogan della settima edizione del mese dell’Educazione Finanziaria, manifestazione promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin) presso il Ministero dell’Economia e Finanze, che quest’anno si svolgerà per la prima volta dal 1° al 30 novembre in tutta Italia.

L’evento

In occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria, venerdì 15 novembre dalle 10:00 alle 12:30, presso l’Istituto ProfAgri di Salerno, si terrà l’evento “Finanza Epica!“, trasmesso anche in diretta sui canali social della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e dei partner.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Cassa Rurale Battipaglia in collaborazione con ProfAgri, Fondazione Tertio Millennio ETS, Federazione Banche di Comunità Campania Calabria, Banca Campania Centro e Kairòs Giovani Soci di Banca Campania Centro, è rivolta agli studenti del ProfAgri e mira a sensibilizzare e formare i giovani sui temi della finanza consapevole, promuovendo una visione cooperativa e mutualistica dell’economia.

Durante la mattinata, esperti e docenti affronteranno argomenti di grande attualità e rilevanza, quali il valore del risparmio, la gestione del budget personale, l’economia circolare e il ruolo delle banche di comunità.



“Finanza Epica!” fa parte del programma “Finanza Consapevole in BCC“, ideato per offrire ai giovani strumenti concreti per orientarsi nel mondo della finanza, con l’obiettivo di costruire una consapevolezza economica solida e duratura.

L’incontro, voluto fortemente dal Presidente della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia Federico Del Grosso, sarà aperto dai saluti della Dirigente Scolastica del ProfAgri Salerno, Carmela Santarcangelo. Interverranno, inoltre, Camillo Catarozzo, Presidente di Banca Campania Centro, e Francesco Vildacci, Direttore della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania Calabria, che esamineranno il ruolo e le origini delle banche di comunità.

Marco Marcocci della Fondazione Tertio Millennio ETS, Assunta Aprea della Federazione Banche di Comunità Campania e Calabria, e Gaetano Locci, Annabella Santese e Francesco Crudele del gruppo Giovani Soci di Banca Campania Centro contribuiranno con interventi su tematiche centrali come l’importanza del risparmio, la pianificazione economica e l’economia circolare. La loro esperienza e i rispettivi ruoli nelle organizzazioni partner rappresentano un valore aggiunto per i giovani partecipanti, che potranno beneficiare di un’educazione finanziaria strutturata e orientata al futuro.

L’evento offrirà ai giovani una preziosa opportunità per conoscere i valori dell’economia cooperativa e mutualistica, acquisendo strumenti essenziali per una gestione consapevole delle proprie risorse economiche.

Dichiarazioni

Marco Marcocci, rappresentante della Fondazione Tertio Millennio ETS: “La Fondazione Tertio Millennio, l’organismo senza fini di lucro instituito nell’ambito del Credito Cooperativo, è attivo su scala nazionale con il percorso di educazione finanziaria cooperativa e mutualistica denominato “Finanza Epica!” e ha trovato nella Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e Banca Campania Centro una grande sensibilità per queste tematiche. È fondamentale che le nuove generazioni comprendano come le loro scelte economiche e finanziarie possano influire positivamente sulla propria vita e sulla società.”

Francesco Vildacci, Direttore della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania Calabria: “Le banche cooperative nascono per rispondere ai bisogni delle comunità locali, generando sviluppo e coesione sociale. L’ educazione finanziaria fa parte integrante della missione delle BCC. Oggi ci rivolgiamo ai giovani, ai giovani Soci delle BCC affinché comprendano che con la partecipazione e la conoscenza possono costruire il loro futuro e anche contribuire a realizzare un progetto unico nella sua specificità e con un forte impatto sociale.”

Camillo Catarozzo, Presidente di Banca Campania Centro: “Il contributo delle banche di comunità allo sviluppo del territorio è un pilastro fondamentale. Vogliamo che i giovani capiscano l’importanza dell’educazione finanziaria, per costruire un futuro più consapevole e sicuro per loro stessi e per la nostra comunità.”

Federico Del Grosso, Presidente della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia: “La mission della nostra Fondazione è sempre stata quella di sostenere la crescita della comunità. Iniziative come questa ci permettono di avvicinare i giovani al mondo della finanza, fornendo loro strumenti utili e concreti.”