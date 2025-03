Baronissi, convegno nazionale sui cambiamenti climatici e gestione del rischio: soluzioni per un futuro sostenibile

di Redazione ZON

Il cambiamento climatico non è più una minaccia lontana, ma una realtà che incide direttamente sulla sicurezza delle comunità e sulla qualità della vita. Per affrontare questa emergenza con competenza e lungimiranza, il Comune di Baronissi ospiterà il convegno nazionale “Cambiamenti climatici e rischi consequenziali: l’equazione dei disastri”, che si terrà il 21 marzo 2025 presso l’Aula Consiliare del Comune, dalle ore 9:00 alle ore 18:30.

La Sindaca di Baronissi, Anna Petta, evidenzia l’importanza dell’iniziativa: «I cambiamenti climatici rappresentano una delle sfide più urgenti e complesse del nostro tempo. Dobbiamo agire con decisione, investendo nella prevenzione e nella tutela del territorio. Questo convegno vuole essere un momento di confronto tra istituzioni, esperti e cittadini per individuare soluzioni concrete ed efficaci. Avremo un parterre importanti, di professionisti del settore, grazie alla sinergia tra il Comune di Baronissi e l’Ordine Nazionale dei Geologi. Si confronteranno con gli studenti dell’Istituto “Margherita Hack” di Baronissi anche il Centro Studi Nazionale dei Geologi, l’Ordine Geologi della Campania, la nostra Protezione Civile Comunale – attualmente impegnata attivamente anche sul fenomeno bradisismo che sta interessando l’area flegrea -, l’Associazione di Scienze dell’atmosfera e meteorologia l’Associazione Arma Aeronautica di Salerno. Sarà un’importante occasione di formazione e di condivisione di conoscenze e know how».

L’Assessore all’Ambiente e alla Protezione Civile, Alfonso Farina, aggiunge: “Oggi più che mai è fondamentale accrescere la consapevolezza sui rischi legati ai cambiamenti climatici e diffondere una cultura della prevenzione. La protezione civile non deve essere solo reattiva, ma soprattutto proattiva: conoscere i pericoli e adottare strategie di mitigazione significa ridurre le emergenze e salvaguardare il nostro territorio».

Un’occasione per analizzare le conseguenze del cambiamento climatico

L’evento rappresenta un’occasione cruciale per analizzare le conseguenze del cambiamento climatico e proporre strategie efficaci per la gestione del rischio e la prevenzione di disastri naturali.

La giornata sarà articolata in due sessioni principali, mattutina e pomeridiana, con interventi di esperti nazionali e internazionali in meteorologia, gestione del rischio, protezione civile e pianificazione ambientale. Tra i temi trattati, particolare attenzione sarà dedicata ai fenomeni climatici estremi, alle loro ripercussioni su ambiente e salute pubblica e alle soluzioni concrete per ridurre il rischio idrogeologico e sismico.

Nel corso della giornata di Studi saranno esaminate le più avanzate tecnologie di monitoraggio ambientale e allerta precoce, così come le strategie di adattamento che le amministrazioni locali possono adottare per rendere il territorio più resiliente.

L’evento avrà anche una forte valenza formativa, offrendo ai professionisti del settore l’opportunità di acquisire 8 crediti formativi professionali (CFP), utili per geologi, ingegneri, architetti e altri esperti impegnati nella gestione del rischio e nella tutela ambientale. L’evento sarà trasmesso anche come webinar: al momento, ai circa 250 partecipanti in presenza, si aggiungeranno circa 2.500 professionisti già registrati in collegamento da remoto.

L’evento è aperto a professionisti, istituzioni e cittadini interessati a comprendere meglio le sfide ambientali e a contribuire alla costruzione di una comunità più resiliente e preparata. Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, è possibile consultare il sito web del Comune di Baronissi.