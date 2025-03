Battipaglia, arrestato per spaccio di cocaina

di Redazione ZON

Il 15 marzo u.s., a Battipaglia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R.M. della locale Compagnia hanno proceduto all’arresto di un uomo, indagato per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, in quanto, lo stesso, all’esito della perquisizione, veniva individuato in possesso di circa 21 grammi di cocaina e della somma contante di euro 210,00.