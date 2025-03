Napoli accoglie il primo Reading Party in Campania: un’esperienza letteraria collettiva

di Angela De Angelis

Napoli si prepara ad ospitare un evento culturale innovativo nel cuore del suo centro storico. Sabato 22 marzo, dalle 17:00 alle 19:30, Reading Rhythms e Libri Sottolineati approdano per la prima volta in Campania con un formato originale che sta conquistando gli appassionati di lettura in tutto il mondo.

Un Salotto Letterario a Palazzo Venezia

La cornice scelta per questo debutto è di assoluto prestigio: A’Mbasciata, un affascinante spazio all’interno di Palazzo Venezia, edificio del XIV secolo che per quattro secoli ha ospitato gli ambasciatori della Serenissima nel Regno di Napoli. Situato in Via Benedetto Croce 19, nel cuore dei Decumani, questo luogo carico di storia si trasformerà in un rifugio per bibliofili e appassionati lettori.

Non un Book Club, ma un’esperienza condivisa

A differenza dei tradizionali circoli di lettura, il Reading Party propone un formato originale: ogni partecipante porta con sé il proprio libro e legge in silenzio, condividendo lo spazio con altri lettori. L’atmosfera, curata nei minimi dettagli e arricchita da un sottofondo musicale delicato, alterna momenti di lettura individuale a pause di socializzazione, durante le quali i presenti possono scambiare impressioni e consigli sui libri.

“È un’opportunità per ritagliarsi del tempo di qualità dedicato alla lettura, lontano dalle distrazioni quotidiane“, spiegano gli organizzatori. “Un’esperienza immersiva che permette di scoprire nuovi titoli attraverso il confronto con altri appassionati, in un contesto sociale stimolante e inclusivo.“

Musica e atmosfera suggestiva

Ad arricchire l’esperienza, la serata sarà accompagnata dal suono evocativo dell’handpan, uno strumento musicale capace di fondere ritmo, melodia e armonia in un’unica vibrazione. A suonarlo sarà Domenico Amato, giovane artista di strada originario di Salerno, che con il suo talento trasformerà il Reading Party in un viaggio sensoriale unico. L’handpan, composto da due calotte in ferro unite a formare una cassa armonica, produce un suono ancestrale e avvolgente, perfetto per creare un’atmosfera di raccoglimento e ispirazione.

Gli organizzatori

L’evento è organizzato da Antonio Roberto e Alessio Ruggiero, founder di Libri Sottolineati. Il loro impegno nella promozione della lettura e nella creazione di nuovi spazi di condivisione culturale ha portato alla realizzazione di questo primo Reading Party campano, in collaborazione con Reading Rhythms.

Il primo evento del genere in Campania

L’iniziativa segna un importante passo per la diffusione di questa formula innovativa nel Sud Italia. Dopo il successo riscontrato in altre città d’Italia, Napoli si prepara ad accogliere questa nuova dimensione letteraria nel suo ricco panorama culturale.

Per partecipare è sufficiente portare il libro che si sta leggendo e lasciarsi avvolgere dall’atmosfera unica di questo evento. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma Lu.ma.

L’appuntamento è fissato per sabato 22 marzo, dalle 17:00 alle 19:30, presso A’Mbasciata in Via Benedetto Croce 19. Un’occasione imperdibile per gli amanti della lettura e per chiunque desideri sperimentare una nuova forma di condivisione culturale nel magnifico scenario del centro storico partenopeo.