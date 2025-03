Furti a Pastena, colpito il centro “Life is a game autisms” e una lavanderia, danni ingenti per un bottino irrisorio

di Redazione ZON

Pastena – L’ondata di furti continua a colpire la zona orientale della città, diventando un problema sempre più diffuso. Nel mirino dei malviventi, questa volta, un centro per ragazzi affetti da spettro autistico gestito da una cooperativa sociale e una lavanderia, entrambi situati nel quartiere di Pastena.

Come riportato dal quotidiano Il Mattino, i colpi sono stati messi a segno domenica scorsa. I ladri hanno agito indisturbati, prima in via Trento, dove hanno fatto irruzione all’interno di Life is a game autisms, portando via computer e attrezzature. Poco dopo, si sono spostati in via Angrisani, prendendo di mira una lavanderia. Qui, oltre ai danni alla vetrina, alla porta e alla saracinesca, il bottino si è ridotto a soli 5 euro e alcuni piccoli profumatori.

A pesare maggiormente, dunque, non è stato il valore della refurtiva, ma i danni arrecati alle strutture, che rappresentano l’ennesima ferita per le attività della zona.