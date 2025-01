Baronissi, da domani il via ai lavori infrastrutturali su Via Ferreria

di Redazione ZON

Il Comune di Baronissi annuncia che a partire dal 21 gennaio 2025 inizieranno importanti interventi infrastrutturali su Via Ferreria, realizzati in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana (RFI). L’obiettivo principale è la costruzione di una nuova infrastruttura idrica per eliminare interferenze con la rete ferroviaria.

Modifiche alla viabilità

Durante i lavori, sarà attivo un senso unico di marcia nel tratto di Via Ferreria compreso tra l’intersezione con Via Convento e il passaggio a livello.

Direzione consentita : Mercato San Severino – Salerno.

: Mercato San Severino – Salerno. Eccezioni: Ai residenti sarà permesso il transito nella direzione opposta, così come al pulmino dello scuolabus diretto al plesso scolastico S. Maria Delle Grazie.

Interruzione della tratta ferroviaria

Dal 1° febbraio al 1° giugno 2025, la circolazione ferroviaria sulla tratta Salerno – Mercato San Severino – Nocera Inferiore sarà sospesa. Per garantire i collegamenti, sarà attivato un servizio di autobus sostitutivi con fermate principali:

Baronissi, direzione Salerno : Palina Busitalia presso la sede comunale.

: Palina Busitalia presso la sede comunale. Baronissi, direzione Mercato San Severino : Palina Busitalia davanti alla banca.

: Palina Busitalia davanti alla banca. Acquamela: Fermata CSTP in Via Tommaso San Severino (bivio SS 88).

Fermate aggiuntive:

Ulteriori fermate saranno previste nei piazzali delle stazioni e in punti strategici indicati da Busitalia lungo il percorso.