Baronissi, danneggiato il canestro del nuovo campo di street basket

di Rita Milione

Il Primo Cittadino di Baronissi, Gianfranco Valiante, comunica in un post Facebook che il canestro del nuovo campo di street basket è stato danneggiato. Di seguito le parole del Sindaco Valiante:

“Sabato 13 aprile ho consegnato alla città e insieme abbiamo con entusiasmo inaugurato lo “street basket”. Un impianto che non credo sia in tante altre città, almeno dalle nostre parti. Oggi, 22 aprile, dopo nove giorni troviamo uno dei canestri sradicato… e non dal pallone. Io ne prendo atto… i commenti li lascio a chi legge”.