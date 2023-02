Baronissi: disponibili contributi libri di testo per anno 2022/23

Il Comune di Baronissi rende noto che sono disponibili i Contributi Libri di Testo per l’anno 2022/2023. La domanda andava compilata entro il 31 ottobre scorso.

Se si è comunicato il codice IBAN, si riceverà l’accredito direttamente sul conto indicato.

In caso contrario, il beneficiario dovrà recarsi per il ritiro alla Banca di Credito Popolare, Via Roma, 18 – Salerno con il codice fiscale e il documento d’identità.