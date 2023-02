L’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno celebra la 45ª Giornata Nazionale per la Vita

Gioia autentica e gratitudine profonda che profuma di sacralità e rispetto per il dono della Vita: queste le caratteristiche del week-end che attende l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Ricorre domenica 5 febbraio, infatti, la 45ª Giornata Nazionale per la Vita, istituita dalla CEI nel 1978, il cui tema quest’anno racchiude un emblematico messaggio: “La morte non è mai una soluzione”. Il Servizio Diocesano di Pastorale Familiare ha inteso, dunque, sensibilizzare le comunità parrocchiali e le famiglie a celebrare tale evento, per rendere grazie al Signore.

Ad invitare i fedeli a partecipare alla Giornata Nazionale per la Vita, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Andrea Bellandi: “La Giornata per la vita, come si legge nel Messaggio scritto per tale occasione dai Vescovi italiani, rinnovi l’adesione dei cattolici al Vangelo della vita, l’impegno a smascherare la cultura di morte, la capacità di promuovere e sostenere azioni concrete a difesa della vita, mobilitando sempre maggiori energie e risorse. Rinvigorisca una carità che sappia farsi preghiera e azione: anelito e annuncio della pienezza di vita che Dio desidera per i suoi figli”.

Nelle chiese del territorio, domani, sabato 4 febbraio, sono state organizzate delle veglie di preghiera in preparazione alla Giornata Nazionale per la Vita. A seguire, domenica 5 febbraio, durante la santa messa, sarà impartita una speciale benedizione alle coppie in attesa. Inoltre, sempre il 4 febbraio, alle ore 19.30, il Seminario Metropolitano “Giovanni Paolo II” ospiterà, presso il suo Auditorium, la prima rassegna di cori parrocchiali dell’Arcidiocesi, intitolata “Provocati alla vita”. Ogni coro che prenderà parte all’iniziativa, proporrà due canti sulla Vita e sulla Vocazione, proponendo, così, attraverso la musica, un sabato ricco di significati e di luce.