Oroscopo Branko Giovedì 2 Febbraio 2023: Gemelli passionale

Ariete Cielo intrigante per i sentimenti, se ti interessa una persona perché non ti fai avanti? Sul lavoro i liberi professionisti potranno guadagnare qualcosa in più.

Toro In amore non tirare troppo la corda, ultimamente sei nervoso e tendi a riversare i malumori sul partner! Sul lavoro invece sarà bene rivedere alcuni accordi.

Gemelli Stelle passionali per i single, gli amori che nascono adesso si riveleranno importanti. Bene gli affari anche se è necessario prestare maggiore attenzione alle spese.

Cancro In amore c’è un po’ di tensione, ultimamente sei piuttosto nervoso e basti un niente per farti esplodere. Sul lavoro presta maggiore attenzione ai cavilli burocratici di un accordo.

Leone Bel cielo per i sentimenti! Sicuro che dietro un’amicizia non ci sia in realtà dell’altro? Gli affari procedono spediti anche se la sera la stanchezza durante la giornata si fa sentire.

Vergine I single farebbero bene a guardarsi attorno, avete un fascino invidiabile e sprecarlo sarebbe davvero un peccato! Sul lavoro non date aditi a sterili polemiche con i colleghi.

Bilancia Le coppie che si vogliono bene nel corso di questi mesi potranno mettere in cantiere un progetto importante. Sul lavoro invece il vostro valore è fuori discussione, bene i liberi professionisti.

Scorpione Se avete nel cuore una persona perché non ti butti? Potreste avere delle preziose conferme! Sul lavoro avete voglia di sperimentare e mettervi in gioco, le occasioni per farlo non mancheranno.

Sagittario Stelle intriganti per l’amore! Le emozioni tornano protagoniste nelle tua vita regalandoti maggiore spensieratezza e serenità. Sul lavoro qualcosa si sta muovendo, interessanti cambiamenti in arrivo.

Capricorno Stelle positive per l’amore! Se siete soli non restate in casa ma allargate la cerchia dei vostri contatti. Sul lavoro invece avete tante cose da fare ma presto il vostro impegno sarà ricompensato.

Acquario In amore è tempo di tagliare i rami secchi e ripartire più forti di prima, incontri favoriti! Sul lavoro invece avete delle buone intuizioni, fatele valere!