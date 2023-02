Roby Facchinetti rapinato nella sua villa a Bergamo

La scorsa settimana, il tastierista e cantante dei Pooh Roby Facchinetti è stato vittima di una rapina a mano armata nella sua villa di Bergamo insieme alla moglie Giovanna e al figlio Roberto. I malviventi sono entrati in azione in tarda serata, con il volto coperto da un passamontagna. I tre, armati di pistola, hanno minacciato i presenti costringendoli, a quanto si apprende, ad aprire una cassaforte.

I banditi lo hanno minacciato con le pistole, hanno portato via oggetti di valore e gioielli e sono fuggiti. Le tre persone sarebbero riuscite a entrare in casa senza forzare porte o finestre: attualmente sono in corso le indagini per scoprire cosa sia accaduto dettagliatamente.

I fatti risalgono alla tarda serata di domenica 29 gennaio, ma la notizia si è diffusa soltanto in queste ore. “È successa una cosa veramente grave e noi non possiamo dire nulla”, ha dichiarato Giulia Facchinetti, la figlia minore. La famiglia chiede riservatezza totale: “Questo non è gossip”.

“Psicologicamente non è un momento facile da gestire per lui. Non possiamo dire nulla. È successa una cosa molto grave. Anzi ci saremmo augurati che la notizia uscisse più avanti a causa degli impegni lavorativi di papà”, ha dichiarato Giulia Facchinetti.