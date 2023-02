Guerra in Ucraina: vertice con l’UE a Kiev

Il Consiglio Europeo ha stanziato il settimo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina del valore di 500 milioni di euro nell’ambito del Fondo europeo per la pace. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che l’Ue adotterà il decimo pacchetto di sanzioni entro il 24 febbraio, l’anniversario dell’invasione.

Inoltre, il presidente ucraino Zelensky ha spiegato che nel colloquio con la presidente della Commissione europea è stato discusso di “aumentare la fornitura di energia dell’Ucraina”, aggiungendo che “sono già arrivati 5 milioni di lampadine a risparmio energetico con finanziamenti dell’Unione europea, e questo porterà a un grande risparmio energetico”.

Invece il presidente russo Vladimir Putin ha visitato la città di Volgograd in occasione degli 80 anni della battaglia di Stalingrado: “L’ideologia del nazismo nella sua forma moderna rappresenta di nuovo una minaccia per la Russia. È incredibile, ma siamo di nuovo minacciati da carri armati Leopard tedeschi”, ha detto. Il leader del Cremlino ha parlato anche di “tentativi di trascinare l’Europa in guerra, compresa le Germania”. Ma “la Russia è convinta di sé e della sua vittoria”: Putin afferma che il paese ha i “mezzi per difendersi” e la “risposta alle minacce non si limiterà ai carri armati”.