Baronissi, domenica l’inaugurazione del parco giochi “Paperino”

di Rita Milione

Scivoli, arrampicata in corda, pannelli tematici, tunnel, percorsi di guida stradale: sarà inaugurato domenica 7 maggio (ore 11.30) il nuovo parco giochi “Paperino” in via Einaudi, nel quartiere Nuova Irno a Baronissi, dedicato ai più piccoli, in un’area verde finora inutilizzata.

L’intervento – interamente progettato dall’ufficio tecnico del Comune – ha permesso di realizzare su un’area pubblica di circa 1600 metri quadrati uno spazio ludoteca outdoor con l’obiettivo di creare un nuovo punto di aggregazione e svago. Le aree gioco, dotate di pavimentazione di sicurezza anti-trauma, sono collegate tra loro da vialetti realizzati in cemento permeabile: nell’area è stato installato un gioco multifunzione, giochi di equilibrio, una “pista” per l’educazione stradale, tunnel, altalene, scivoli. Particolare e innovativa l’architettura con aree riservate ai genitori, panchine di finta roccia, ombrelloni in acciaio colorato, viali verdi con arbusti e fiori.

“La realizzazione del parco “Paperino” risponde alle istanze delle famiglie e dei piccoli concittadini – spiega il sindaco Gianfranco Valiante – dopo la demolizione del parco Pollicino che lascerà il posto al restyling di Tre Pizzi, abbiamo individuato quest’area dotata di posti-auto ma non esposta a traffico veicolare e per questo siamo particolarmente contenti di consegnare alla comunità uno spazio fruibile, recintato e sicuro. Un parco inclusivo, pensato e realizzato secondo i moderni criteri di sostenibilità”.

L’intervento complessivo è costato circa 180mila euro.