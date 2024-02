Baronissi, falso prete in giro per le case a chiedere offerte

di Redazione ZON

Falso prete si aggira per le abitazioni di Baronissi chiedendo offerte in denaro. Sono stati proprio i cittadini insospettiti a segnalarne la presenza tramite i social, mettendo in guardia la cittadinanza.

Il post del sindaco Valiante

Ci viene segnalato un uomo vestito da prete in giro per le case di Baronissi -zona centro e Saragnano – a chiedere soldi alle famiglie. Si tratta di un impostore non avendo le parrocchie di Baronissi incaricato mai alcuno. In caso telefonare immediatamente ai Carabinieri.