Fisciano, aggredisce l’ex compagna incinta: arrestato

di Rita Milione

Nella notte del 3 febbraio, a Fisciano (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di reato, per “maltrattamenti contro familiari o conviventi e per lesioni aggravate”, un 40enne del posto che secondo l’ipotesi accusatoria, per futili motivi, avrebbe aggredito la compagna, pure in stato di gravidanza, causandole lesioni. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno.