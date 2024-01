Fiume Tusciano, sequestrata discarica abusiva

di Rita Milione

I Carabinieri del Nucleo Carabinieri Forestale di Capaccio Paestum, con l’ausilio di guardie ambientali volontarie del Nucleo provinciale KRONOS di Salerno e con l’intervento tecnico di personale del Genio Civile di Salerno e di personale degli Uffici tecnici comunali, hanno sequestrato un’area di circa 8.000 mq. in sinistra idraulica del fiume Tusciano, ricadente in località Spineta del Comune di Battipaglia entro la fascia di rispetto di 150 metri dall’argine del fiume, in quanto previo smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi (rifiuti ferrosi, legnosi e vegetali, inerti da edilizia, pannelli in eternit, sfridi da lavori su manto stradale, guaine bituminose, pneumatici esausti, etc), è stato realizzato un piazzale da destinare a deposito con conseguente deviazione del corso naturale l’alveo fluviale. I responsabili sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per violazioni in materia ambientale.