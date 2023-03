Baronissi, finanziata la ricostruzione della scuola “S.Maria delle Grazie”

di Rita Milione

Il progetto di demolizione e ricostruzione della scuola “S.Maria delle Grazie” di Sava è stato oggi finanziato con fondi PNRR per 4.712.000 euro (comprese 492.000 euro di risorse comunali). Il progetto della nuova scuola – chiusa ormai da cinque anni per vulnerabilità sismica – redatto dagli uffici comunali, è stato approvato dalla Regione Campania. I lavori dovranno (termini perentori) essere affidati all’impresa esecutrice entro il 15 settembre e dovranno iniziare entro il prossimo novembre. Entro pochissime settimane il Comune pubblicherà il bando di gara. Una notizia importante per Baronissi che potrà contare finalmente su una nuova scuola moderna, innovativa, ecosostenibile, europea.

“Siamo davvero felici. La nuova scuola “S.Maria delle Grazie” sarà presto realtà”, scrive il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante.

Il progetto di demolizione e di ricostruzione della scuola, chiusa ormai da cinque anni per vulnerabilità sismica, è stato approvato dalla Regione Campania ed è stato finanziato con fondi PNRR. 4.712.000 euro il finanziamento (comprese 494.760 euro di risorse comunali) per la nuova opera. I lavori dovranno (termini perentori) essere affidati alla impresa esecutrice entro il 15 settembre e dovranno cominciare entro il prossimo novembre. Entro due/tre settimane il Comune pubblicherà il bando di gara.

“È il successo della città, della mia amministrazione, frutto di impegno, duro lavoro, proficuità di rapporti istituzionali. Siamo davvero molto contenti per aver aggiunto un altro fondamentale tassello alla città che cresce. E da oggi lavoreremo con gli uffici comunali, che ringrazio per lo straordinario lavoro che garantiscono, per consegnare il prima possibile ai nostri scolari la nuova “S.Maria delle Grazie” moderna, attrezzata, ecosostenibile, europea. Un ringraziamento doveroso al Presidente della Regione e all’Assessora regionale alla Scuola. I nostri impegni noi li manteniamo”, ha dichiarato il Sindaco di Baronissi.