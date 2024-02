Baronissi, oggi i funerali di Dino Albano

di Antonio Jr. Orrico

Tutti sono ancora sotto choc. Baronissi e Pellezzano ancora sono in choc per la tragedia accaduta durante la manifestazione per Carnevale nella città capofila della Valle dell’Irno. Dino Albano, 42enne volontario della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” e del 118 della Croce Bianca, mentre prestava assistenza logistica a un carro allegorico di Pellezzano nel corso della sfilata che si stava svolgendo su Corso Garibaldi a Baronissi, si è accasciato al suolo, colto da un malore improvviso.

Come riportato dal quotidiano “Le Cronache“, consultabile online, non sono serviti a nulla i tentativi di rianimarlo. I soccorritori dell’associazione di volontariato “Il Punto” non sono riusciti a riparare alla situazione. Si presume che l’uomo sia stato stroncato da un infarto fulminante, facendo calare il gelo sull’intera manifestazione che si stava svolgendo in maniera tranquilla lungo le strade del paese. Un fulmine a ciel sereno in quel di Baronissi.

Le migliaia di persone accorse da diverse parti della provincia di Salerno per assistere alla sfilata di Baronissi sono rimaste ammutolite. Messaggi di cordoglio sono stati espressi alla famiglia dai sindaci di Baronissi e Pellezzano, che immediatamente hanno provveduto a sospendere ogni manifestazione in programma.

L’uomo lascia una figlia di sette anni. I funerali si terranno oggi, lunedì 5 febbraio, alle ore 15.00, presso la chiesa di San Nicola di Bari a Coperchia.