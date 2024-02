Facebook compie 20 anni: la storia del social

di Rita Milione

Facebook, il primo vero social network di questa era, compie 20 anni. Facebook, originariamente TheFacebook, è un social media di Meta e rete sociale statunitense, creato il 4 febbraio 2004, inizialmente come servizio gratuito universitario e successivamente ampliato a scopo commerciale, posseduto e gestito dalla società Meta Platforms, e basato su una piattaforma web 2.0 scritta in vari linguaggi di programmazione.

Il nome “Facebook” prende spunto da un elenco con nome e fotografia degli studenti, che alcune università statunitensi distribuiscono all’inizio dell’anno accademico per aiutare gli iscritti a socializzare tra loro.

Facebook: la sua storia

Nel gennaio 2004, l’allora 19enne Mark Zuckerberg cominciò a programmare un nuovo sito web, TheFacebook, che vide la luce il 4 febbraio 2004, anche grazie all’aiuto di Andrew McCollum che contribuì alla programmazione e a Eduardo Saverin che ne curò gli aspetti aziendali. Il sito era raggiungibile all’indirizzo thefacebook.com.

Per la fine del mese di febbraio più della metà della popolazione universitaria di Harvard era registrata al servizio. A quel tempo Zuckerberg fu aiutato anche dal grafico Dustin Moskovitz e da Chris Hughes per la promozione del sito. Nel marzo 2004 Facebook si espanse all’Università di Stanford, alla Columbia University e all’Università Yale. Ad aprile del 2004 il servizio si allargò al resto della Ivy League, al MIT, alla Boston University e al Boston College. Fu poi la volta di altri istituti negli Stati Uniti e in Canada.