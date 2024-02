Salerno, caccia alla gang dei tabacchi: due rapine effettuate

di Antonio Jr. Orrico

Due colpi ben congegnati. A Salerno, è caccia alla gang che ha presso di mira le rivendite di tabacchi. Secondo quanto riportato dalla prima pagina del quotidiano “La Città“, i rapinatori hanno effettuato due colpi in meno di una settimana con modalità di azione, che sono praticamente identiche. Si fa largo l’ipotesi che la città d’Arechi sia stata presa di mira da una banda specializzata. Gli agenti della Squadra Mobile, infatti, hanno ricostruito quanto accaduto per il colpo notturno a Pastena, sul Lungomare Colombo e quello in Via Irno.

Proprio in occasione della rapina a Salerno in via Irno, almeno tre persone con il volto travisato sono entrate in azione. Infatti, grazie all’ausilio di un flex portatile, il gruppo da infranto la serranda d’ingresso all’attività commerciale e, una volta entrati nel negozio, hanno fatto razzia di ogni cosa: sigarette, gratta e vinci ma, soprattutto, il contenuto della cassa continua del tabacchi. Circa 8mila € il bottino in denaro secondo quanto accertato dai poliziotti della Mobile.

Adesso, dunque, si indaga per ricostruire nel dettaglio l’accaduto: gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’attività commerciale ma anche altre registrazioni di alcuni “occhi elettronici” presenti in zona. Ancora non vi sono certezze.