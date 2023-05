Salerno, tragedia in Via Irno: cade dal terzo piano e muore

di Pietro Marchesano

Risveglio traumatico questa mattina per Via Irno a Salerno: un uomo di 63 anni, M.M., è caduto dal terzo piano del proprio palazzo, trovando la morte.

Immediati i soccorsi di Croce Bianca e Avis, come riportato da Salerno Today: non c’è stato nulla da fare, però, se non constatare la terribile dipartita dell’uomo. Al vaglio dei Carabinieri anche il possibile movente suicidario.