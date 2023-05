Guerra Ucraina-Russia: l’offensiva di Mosca è fallita

di Giusy Curcio

Guerra Ucraina-Russia, il tentativo di offensiva russa in Donbass e in particolare nel mattatoio di Bakhmut è stato definito una “debacle” dagli Stati Uniti, con un bilancio di 100mila morti o feriti in soli 5 mesi di guerra. Secondo il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale Usa, John Kirby, Mosca non è riuscita a conquistare alcun territorio strategicamente significativo. Nel frattempo, il leader della compagnia militare privata Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha chiesto più munizioni al Cremlino per continuare l’offensiva su Bakhmut.

“Il nostro stato ha già dimostrato di poter vincere. Abbiamo dimostrato che possiamo liberare la nostra terra dall’occupante. Tutti coloro che assicurano la liberazione hanno dimostrato che, insieme alla bandiera blu e gialla, torna la vita normale per ogni persona e per ogni famiglia. Il nostro obiettivo è restituire questa vita a tutta l’Ucraina, a tutte quelle aree che sono ancora temporaneamente sotto occupazione“. Queste le parole del presidente ucraino Voldymyr Zelensky per incoraggiare le truppe.

Guerra Ucraina-Russia, bilancio delle vittime

Il portavoce del Consiglio di sicurezza Nazionale degli Stati Uniti ha rivelato che i combattimenti in corso da inizio dicembre hanno causato un bilancio complessivo di perdite molto elevato. La battaglia di Bakhmut che ha visto le truppe ucraine costrette a ritirarsi dalla maggior parte della città. Secondo i dati statunitensi, questa offensiva ha rappresentato un fallimento costato circa 100.000 morti. Il portavoce ha inoltre sottolineato che la Russia ha esaurito le sue scorte militari e le sue forze armate durante l’offensiva.