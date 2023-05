Salerno, due uomini in manette per detenzione e cessione di droga

di Pietro Marchesano

Il 28 aprile, la Squadra Mobile della Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di R.A., già sottoposto agli arresti domiciliari, nonché di L.S. per detenzione e cessione di sostanza stupefacente, in quanto a seguito della cessione di stupefacente a favore di un terzo acquirente, sono state rinvenute nella disponibilità dei predetti oltre venti dosi di stupefacente tipo cocaina e crak, nonché oltre 5mila euro in denaro contante.