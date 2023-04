Guerra in Ucraina: Kiev ha tentato di uccidere Putin

di Rita Milione

Secondo il tabloid tedesco Bild, i servizi segreti ucraini avrebbero tentato di uccidere Putin con un drone kamikaze. Nel pomeriggio del 23 aprile – riporta l’Ansa – sarebbe stato fatto partire dall’Ucraina un drone UJ-22 con una portata fino a 800 km e con a bordo “30 blocchi di esplosivo C4, per un peso totale di 17 kg”.

L’obiettivo sarebbe stato il parco industriale di Rudnevo, vicino Mosca, in cui avrebbe potuto esserci una visita di Putin. Il drone è però precipitato 20 km prima. Non è chiaro se la visita di Putin sul posto ci sia mai stata. Sebbene l’agguato sia fallito, il tentativo sarebbe stato tenuto segreto dalle autorità russe.

“Al momento stiamo indagando su più di 80mila casi di possibili crimini di guerra. Il numero di crimini è alto, dovuto soprattutto al fatto che le ostilità si tengono in aree urbane”, ha dichiarato il procuratore generale ucraino, Andriy Kostin, durante un’audizione alla commissione Libertà civili del Parlamento europeo. “I russi puntano alle infrastrutture civili critiche durante l’inverno per far morire di fame e di freddo la popolazione. Deportano minori e li sottopongono ad adozioni forzate e rieducazione, questi sono segnali di una campagna di persecuzione che mira all’esistenza stessa dello stato ucraino”, ha spiegato il procuratore.