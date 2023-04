Guerra Ucraina Russia: Putin visita base militare vicino Kherson e Lugansk

di Giusy Curcio

Guerra Ucraina Russia, Putin ha visitato a sorpresa i militari nell’autoproclamata Repubblica di Lugansk e a Kherson. Nella missione, il capo dello Stato ha ascoltato i rapporti dei comandanti militari sulla situazione nelle regioni di Kherson, Zaporizhzhia e Lugansk.

Nella giornata di ieri sarebbe emersa la volontà della Russia di porre fine al conflitto in Ucraina il prima possibile, ma in un contesto in cui si tengano in considerazione «gli interessi di sicurezza di tutti gli Stati, senza eccezioni». Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, da Brasilia, al termine dell’incontro col cancelliere Mauro Viera, ha evocato la possibilità di un negoziato di pace, ma condizionato ad una serie di paletti.

Il comandante delle forze di terra ucraine Oleksandr Syrskyi ha affermato che, nonostante i molteplici assalti, “la battaglia per Bakhmut continua e al momento la situazione è sotto controllo“.

Sulla situazione è intervenuto il leader del M5s, Giuseppe Conte che, a Start su SkyTg24, ha dichiarato: “Abbiamo appoggiato i primi invii militari con sofferenza. Se la strategia sarà quella dettata da Washington, con l’escalation militare noi non ci stiamo più“.

Secondo l’ultimo bollettino c’è una reale possibilità che i russi abbiano ridotto il numero delle truppe e stiano riducendo la loro offensiva nella regione di Donetsk per reindirizzare le risorse a Bakhmut.