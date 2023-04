Baronissi, consegna delle aree per la nuova viabilità

di Rita Milione

Alla presenza di cittadini e autorità, insieme al Presidente della Regione Vincenzo De Luca, al Presidente della Provincia Franco Alfieri, al Dirigente Ikea, abbiamo consegnato questa mattina all’impresa esecutrice l’area in cui sarà completamente ridisegnata la mobilità urbana. Ampliamento, e messa in sicurezza, rotatorie, urbanizzazione di strade per viabilità locale con più rapidi collegamenti, ingresso più agevole e rapido al realizzando (Anas) svincolo autostradale Baronissi Nord. L’opera (cd. APQ Ikea) costerà poco meno di 5 milioni di euro (due terzi dalla Regione, un terzo da Ikea); soggetto attuatore e’ la Provincia di Salerno.

In sintesi, molto estrema, i lavori avranno a breve inizio dopo l’acquisizione di aree private perfezionata nei mesi scorsi. Il progetto originario, redatto nel 2010, ha dovuto subire sostanziali e radicali modifiche e adeguarsi alla successiva progettazione Anas di realizzazione della terza corsia autostradale e del nuovo svincolo Baronissi Nord/Lancusi.

Progetti complicati, soprattutto per la forte urbanizzazione dei luoghi, che si son dovuti armonizzare e fondere in un unicum a cui si e’ finalmente arrivati dopo un lungo lavoro di tutte le parti in causa (Regione Campania, Provincia di Salerno, Anas, Comuni di Baronissi e di Fisciano).

“Un’opera strategica e lungimirante che si fonda con altre opere in via di realizzazione (città della medicina, largo tre pizzi) altrettanto strategiche per la crescita e lo sviluppo della città di Baronissi e dell’intero territorio. Un ringraziamento a tutti e’ dovuto. L’auspicio ora e’ recuperare, con la speditezza dei lavori, il tanto tempo impiegato”.