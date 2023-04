Salerno, rimozione passaggio a livello di Via Irno: approvato il progetto

di Rita Milione

Si è chiusa favorevolmente la Conferenza di Servizi per la valutazione e approvazione del progetto definitivo sulle opere sostitutive del passaggio a livello della linea ferroviaria Salerno – Mercato San Severino.

In sostituzione del passaggio a livello Rete Ferroviaria Italiana – come riporta Salerno Today – realizzerà un cavalcavia lungo circa 400 metri, con rampe che si innestano su due rotatorie: la prima su via Irno e la seconda su Via Magnone. L’investimento complessivo è di circa 12 milioni di euro, e rientra nel finanziamento assegnato con la Convenzione dello scorso 17 febbraio 2020 sottoscritta da Rfi e Regione Campania.