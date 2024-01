iPhone, iOS 18 aggiornamento “più grande” di sempre?

di Antonio Jr. Orrico

iOS 18 potrebbe essere il più grande aggiornamento software relativo all’iPhone della storia. Queste sono le notizie che trapelano. Mark Gurman, autorevole giornalista di Bloomberg, sostiene che ci sarà un’importante serie di funzionalità basate su intelligenza artificiale in arrivo sul dispositivo Apple, ma non sarà questa l’unica novità in programma. Non è la prima volta che Gurman parla della prossima versione del sistema operativo.

“Mi è stato detto che il nuovo sistema operativo è visto all’interno dell’azienda come uno dei più grandi aggiornamenti iOS – se non il più grande – nella storia dell’azienda. Con questa consapevolezza, la conferenza degli sviluppatori Apple di giugno dovrebbe essere piuttosto entusiasmante.” ha dichiarato Gurman in un’intervista.

Tra le nuove integrazioni AI che saranno integrate in iOS 18 sull’iPhone, ci saranno varie novità, tra cui:

Una versione rinnovata di Siri, “più smart” e in grado di sfruttare un nuovo sistema di intelligenza artificiale che incorpora la tecnologia di un modello linguistico di grandi dimensioni;

e in grado di sfruttare un nuovo sistema di intelligenza artificiale che incorpora la tecnologia di un modello linguistico di grandi dimensioni; Integrazione dell’intelligenza artificiale nell’app Messaggi i n grado di “rispondere a domande e completare automaticamente le frasi”;

n grado di “rispondere a domande e completare automaticamente le frasi”; Nuove funzionalità AI per Apple Music per creare “playlist generate automaticamente”;

per creare “playlist generate automaticamente”; Integrazione dell’intelligenza artificiale generativa nelle app iWork ( Keynote, Pages e Numbers);

Keynote, Pages e Numbers); Aggiunta di funzionalità di intelligenza artificiale generativa a Xcode per consentire agli sviluppatori di “scrivere nuove applicazioni più rapidamente“;

Apple avrebbe previsto di incorporare un modello linguistico di grandi dimensioni in Siri, in grado di funzionare interamente “on device”, anche per consentire agli utenti delle conversazioni più naturali e di automatizzare attività complesse, una funzionalità che implicherebbe una più profonda integrazione con l’app Comandi.