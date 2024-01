Maturità 2024: ecco le materie della seconda prova d’esame

di Antonio Jr. Orrico

Le novità per gli studenti non finiscono mai. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha pubblicato l’ordinanza con le materie della seconda prova della Maturità 2024. Tante sono le sorprese relative a cosa dovranno affrontare gli studenti nel corso del secondo giorno degli esami del 2024. Al Liceo Classico è stato scelto Greco come materia della seconda prova. Allo Scientifico, invece, gli studenti dovranno vedersela con Matematica.

Per quanto concerne gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, la scelta della materia per la seconda prova della Maturità 2024 è ricaduta su Economia Aziendale. Per l’indirizzo relativo a Costruzioni, Ambiente e Territorio, invece, la seconda prova sarà diretta su Topografia. Il fischio d’avvio degli esami sarà mercoledì 19 Giugno alle 8.30 con la prima prova, ovvero quella del tema d’italiano. Per quel che riguarda i Linguistici, ci sarà Lingua e Cultura straniera 3. Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all’opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico.

La prova d’esame peserà per il 60% del risultato finale. Dal triennio, i maturandi si porteranno dietro un credito progressivo di massimo 60 crediti. Le commissioni sono miste (tre commissari interni e tre esterni più il presidente anch’egli esterno). I test Invalsi di italiano matematica e inglese sono obbligatori ma non pesano sul voto finale di Maturità.

Le dichiarazioni di Valditara

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha dichiarato: “L’esame di Stato si svolgerà in continuità con le modalità stabilite per lo scorso anno. Quest’anno i maturandi e le loro famiglie potranno contare anche sul supporto dei docenti orientatori che potranno aiutarli a compiere scelte consapevoli, alla luce delle inclinazioni dei ragazzi e dell’offerta formativa successiva, università o Its, ma anche dell’offerta occupazionale del territorio.“