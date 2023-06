Vision Pro: Apple presenta il nuovo visore per realtà aumentata

di Giusy Curcio

Novità in casa Apple: il nuovo Vision Pro, visore per la realtà mista (virtuale e aumentata) finora noto come Xr oppure Reality Pro. Dopo un’attesa di tre anni fatta di dissensi interni e ritardi, il prodotto è stato presentato insieme al MacBook Air da 15 pollici, un nuovo Mac Studio e il Mac Pro con chip Silicon oltre alle varie novità dei sistemi operativi di casa.

Il dispositivo stand-alone è progettato per funzionare senza la necessità di controller, concentrandosi sull’osservazione delle mani e degli occhi attraverso un avanzato sistema di tracking. Ogni display del dispositivo ha una risoluzione superiore a quella di una TV 4K e sfrutta un sistema a tripla lente per una qualità visiva ottimale. Inoltre, è supportato da un chip dedicato R1 che lavora in sinergia con un processore M2 per gestire le 12 fotocamere integrate, oltre a microfoni e altri sensori. Il visore è dotato di una batteria esterna, che si collega tramite un cavo e può essere nascosta facilmente nella tasca dei pantaloni.

Il device sarà disponibile solo il prossimo anno in America e successivamente in alcune nazioni selezionate. Apple Vision Pro debutterà ad inizio 2024, senza però una data precisa. Il prezzo di listino sarà di 3.499$, che da noi potrebbero diventare facilmente più di 4.500€. Al momento però l’Italia è esclusa dal primo lancio.