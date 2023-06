Macerata: bomba d’acqua e allagamenti

di Giusy Curcio

Forti piogge e allagamenti a Macerata. È stata prolungata l’allerta gialla per temporali su tutta la regione. In particolare, si sono verificate intense precipitazioni nella notte a Fano (Pesaro Urbino), Fabriano (Ancona) e nel Maceratese, con la comparsa di una bomba d’acqua. Alcune persone sono state evacuate per garantire la loro sicurezza. Le scuole a Villa Potenza e Sforzacosta rimarranno chiuse martedì 6 giugno.

Nelle aree di Pollenza e Casette Verdini si sono verificati disagi diffusi a causa di allagamenti stradali, giardini allagati, locali seminterrati e piani terra di abitazioni invasi dall’acqua. Sono stati segnalati smottamenti di fango e alberi caduti sulle strade. Anche nel centro di Macerata si sono verificati allagamenti di scantinati e ruscelli d’acqua lungo le vie.

Fortunatamente, non sono state segnalate persone ferite o disperse fino ad ora. Tuttavia, l’entità dei danni e dei disagi ha richiesto l’intervento dei pompieri in oltre 100 uscite da ieri pomeriggio. Sono state impiegate dieci squadre con oltre 50 unità e vari mezzi per effettuare operazioni di soccorso e assistenza. Sono stati eseguiti interventi di prosciugamento di locali seminterrati e vani ascensore, oltre a piccole frane e rimozione di alberi pericolanti.

“A causa delle precipitazioni cadute in modo anomalo in città, al momento ci sono diverse arterie viarie bloccate. Si consiglia di utilizzare l’auto e uscire di casa solo in casi strettamente necessari“, si legge sulle pagine ufficiali del territorio.