Twitter: abbonamento a prezzo maggiorato per gli utenti Apple

Dopo diverse speculazioni che si protraevano nel tempo, è arrivata la conferma ufficiale. Da domani, lunedì 12 dicembre, Twitter lancerà un nuovo abbonamento con un prezzo maggiorato per tutti coloro che dispongono di dispositivi Apple.

Stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dall’azienda, questo permetterà agli utenti che si abboneranno di sbloccare alcune funzionalità premium tra cui:

la possibilità di caricare video dal formato più pesante

ottenere la spunta blu, che simboleggia gli account verificati

una maggiore valorizzazione dei propri post pubblicati

minore pubblicità

Si tratta di una decisione presa dal proprietario di Twitter, Elon Musk, il quale però non ha specificato perché solo gli utenti Apple dovranno pagare questo abbonamento a prezzo maggiore. Diverse speculazioni hanno suggerito che sia un tentativo di rientrare nei costi addebitati a Twitter dall’Apple Store.

Questo abbonamento era già stato lanciato da Elon Musk, subito dopo la sua acquisizione di Twitter, il cui costo consisteva in otto dollari al mese per tutti. Da domani, invece, tale abbonamento agli utenti Apple costerà ben 11 dollari mensili. Per molti utenti, particolarmente allettante è stata la possibilità di avere la spunta blu, che in passato era riservata solamente agli account verificati come celebrità, testate giornalistiche e aziende. La possibilità di dare la spunta blu a chiunque, tramite abbonamento, ha creato non pochi problemi, considerando che molti account falsi arrivano a creare profili fake anche per noti marchi e brand, mettendo in confusione gli utenti in diverse occasioni.