Aldo Bassetti: addio all’imprenditore appassionato di arte

Aldo Bassetti, noto imprenditore e mecenate artistico, è scomparso all’età di 96 anni, nella sua villa situata vicino al lago di Monate, in provincia di Varese.

Nato proprio a Varese nel 1926, fu -insieme al fratello Piero Bassetti- uno degli eredi dell’impresa tessile di famiglia, la Bassetti per l’appunto, molto rinomata in Lombardia.

Dopo la laurea in ingegneria civile, Aldo Bassetti decide di abbandonare l’azienda familiare per mettersi in proprio e fondare la Compagnia Padana per investimenti.

Grandissimo appassionato di arte e design, dal 2007 fino al 2020 è stato presidente degli Amici di Brera, associazione volta alla divulgazione e alla conoscenza del patrimonio artistico nazionale ed internazionale. Aldo Bassetti finanziò diverse iniziative e attività, tra cui l’illuminazione delle Sale Napoleoniche, quelle della pittura manierista e il restauro del Napoleone in cortile.

Da giovane fu convinto antifascista, e nel ricordo di quella lotta, Aldo Bassetti decise di donare all’associazione di Brera diverse opere del pittore Mafai, incentrate sulle violenze causate agli ebrei e a tutte le vittime del fascismo.

Ecco le dichiarazioni rilasciate dal direttore dell’associazione e suo grande amico, James M. Bradburne: “Sin dal primo nostro incontro ha appoggiato la visione di trasformare Brera, ed è stato una fonte costante di consigli e riflessioni importanti. Come Presidente degli Amici è stato generoso, volitivo e deciso, uno dei principali artefici dei continui sforzi per far sì che Palazzo Citterio diventasse la principale sede della città per la pittura moderna italiana del XX secolo”.

La camera ardente sarà allestita martedì 13 dicembre, dalle ore 10.00 alle 16.00, nella Sala della Passione della Pinacoteca di Brera (via Brera, 28). Alle ore 11.00 ci sarà il saluto ufficiale dei familiari, del direttore Bradburne e di Carlo Orsi (attuale Presidente degli Amici di Brera).