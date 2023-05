Baronissi: il Circolo Fratelli d’Italia dice no all’Autonomia Differenziata

di Filomena Volpe

Il Circolo Fratelli d’Italia Baronissi si oppone al disegno di legge sull’Autonomia Differenziata presentata dal Ministro per gli affari Regionali Roberto Calderoli. Scopriamo i dettagli.

Che cosa significa Autonomia Differenziata?

Stando alla definizione della Treccani “Nell’ordinamento statale repubblicano italiano, forma di potestà legislativa originariamente propria delle Regioni a statuto speciale, trasferibile dal 2001 anche alle Regioni a statuto ordinario sulle competenze che, secondo l’articolo 117 della Costituzione, appartengono alla legislazione concorrente con lo Stato“.

Le parole del primo cittadino di Baronissi e del coordinatore Tony Siniscalco

Secondo il Primo cittadino di Baronissi sarebbe “a rischio la sacralità della Costituzione”.

“I disastri regionali sono il risultato di cattive amministrazioni, per la nostra Regione sono frutto delle politiche da despota del nostro coreografico governatore. La mozione del Consiglio Comunale sembra anacronistica, paventa il rischio che si crei una differenza tra Nord e Sud del nostro Paese, ignorando che questo divario purtroppo è già in essere; non riconoscerlo o è sintomo di “scollamento dalla realtà” o si può solo giustificare come un’opposizione di facciata pur di contrastare un governo che sta lavorando bene! Che il divario sia già esistente ed attuale, infatti, si percepisce soprattutto in alcuni settori come quello della sanità. I cittadini campani nonostante paghino tasse altissime, sono oggetto di emigrazione sanitaria in regioni del Nord, per ottenere servizi più celeri ed efficienti, anche in questo caso un ringraziamento doveroso va al governatore De Luca”-aggiunge il coordinatore cittadino Tony Siniscalco.