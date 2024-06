Baronissi, il comunicato stampa del candidato sindaco Marco Picarone

di Rita Milione

Il comunicato stampa del candidato sindaco Marco Picarone:

“Baronissi si è pronunciata, scegliendo Anna Petta Sindaco. Prendiamo atto di un esito così chiaro, che ci assegna il ruolo di opposizione. È un impegno che svolgeremo con la stessa passione, coraggio e integrità con cui abbiamo affrontato la sfida elettorale, con la stessa determinazione a lavorare esclusivamente per il bene della nostra città.

Aver offerto ai cittadini una possibile alternativa è stata la coraggiosa scelta che, nel momento dell’esito finale, ci lascia un senso di vittoria per quello che sarà. Perché oggi il nostro progetto, grazie al supporto di tanti concittadini, entra in consiglio comunale con i suoi rappresentanti e non era per niente scontato!!!

Al contrario: oggi ripartiamo con fierezza, orgogliosi di aver coraggiosamente e onestamente costruito e proposto la nostra visione di una politica migliore, di una città migliore. Per Baronissi abbiamo lottato, per Baronissi continueremo a lottare con incessante impegno”, conclude Picarone.