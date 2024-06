Baronissi, il comunicato stampa del candidato sindaco Tony Siniscalco

di Rita Milione

Le parole del candidato sindaco Tony Siniscalco:

“Baronissi ha scelto il suo nuovo Sindaco, ha optato per la continuità e non per il cambiamento: auguri ad Anna Petta ed alla sua squadra! Siamo orgogliosi e felici del risultato raggiunto, il migliore del centro destra dopo lo scioglimento del pdl. Una campagna elettorale straordinaria, innovativa ed entusiasmante che porta finalmente Fratelli d’Italia in consiglio comunale e mette le basi per la costruzione di grande futuro. Noi faremo un opposizione vera, critica e costruttiva, in coerenza con le nostre idee e i nostri valori, battendoci per le ingiustizie e creando un collegamento con il governo Meloni per lo sviluppo della nostra città.

Rammarico per il calcolo sui “resti”, che per una manciata di voti non ci permette di portare in consiglio comunale Guido Scarano, amico fraterno e capolista di FDi. Giovane dalle grandi qualità umane e politiche che sono sicuro continuerà a dare il suo supporto anche fuori dal consiglio comunale. Un ringraziamento particolare al popolo di Baronissi che ha attribuito 1384 preferenze alla mia persona e alla mia squadra. La libertà e il coraggio della vostra scelta e’ la più grande dimostrazione d’amore per la nostra città. Ne farò tesoro per continuare a crescere insieme. W Baronissi sempre!”