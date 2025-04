Baronissi, il Direttore Claudio Gubitosi incontra gli studenti: «Voi siete il futuro. Siate curiosi, coraggiosi, determinati. Non abbiate paura di pensare in grande. Giffoni crea felicità»

di Redazione ZON

«Giffoni costruisce felicità. È un bene straordinario, un diritto»: è l’invito del Direttore e Fondatore del Giffoni Film Festival agli studenti della scuola secondaria primaria che questa mattina hanno affollato l’aula consiliare. Sullo schermo scorrono le immagini che raccontano le atmosfere del più importante festival del cinema per ragazzi: in platea, affascinati, circa 300 giovani, catturati dalle parole del direttore Gubitosi. Ad accoglierlo anche le sezioni musicali dell’Istituto Comprensivo “Autonomia 82”, che si sono esibiti con un repertorio ispirato alle colonne sonore dei film e al valzer di Shostakovich in onore del direttore, che ha portato con sé messaggio di speranza, inclusione e impegno per il futuro.

L’incontro, riservato esclusivamente alle scuole, è stato introdotto dalla Sindaca Anna Petta, che ha espresso il suo entusiasmo e il suo impegno verso iniziative come il Giffoni Film Festival, che stimolano la crescita dei giovani e li invitano a riflettere sulle proprie capacità e sulle proprie potenzialità.

“Ringrazio tutti per essere qui oggi, è un vero piacere essere testimoni di un evento che ha il potere di avvicinare i giovani alla cultura e di aprire loro nuovi orizzonti. Come Sindaca e come persona, i momenti che preferisco sono proprio questi, in cui posso confrontarmi con i ragazzi e ascoltare le loro idee, le loro paure, i loro sogni. Sono questi i momenti che arricchiscono una comunità e che permettono di guardare al futuro con occhi nuovi. Ringrazio il Direttore Gubitosi per le sue analisi profonde e per il suo continuo impegno nel portare avanti un festival che non è solo un evento culturale, ma una vera e propria scuola di vita. Le sue parole ci invitano a non arrenderci mai, a rincorrere i nostri sogni e a non avere paura di guardare lontano. Questo Festival è un’occasione unica per i nostri ragazzi, che hanno la possibilità di entrare in contatto con un mondo che, altrimenti, potrebbe sembrare lontano. Giffoni rappresenta per loro una palestra di vita, un’opportunità per riflettere sul proprio futuro e per essere parte attiva di un cambiamento positivo.”

Durante il suo intervento, Claudio Gubitosi ha approfondito il significato e l’essenza del Giffoni Film Festival, definendolo una vera e propria “rivoluzione culturale” che parte dalla parola e che va al di là del semplice incontro con il cinema. “Il Giffoni Film Festival è una rivoluzione che allontana la solitudine e insegna l’inclusione, la cooperazione e il rispetto. È un esempio di politica sociale che va studiato, perché contribuisce a costruire le basi di una società più felice, più aperta e più solidale. Noi crediamo fermamente che costruire la felicità sia un diritto di tutti, e che ogni giovane abbia la possibilità di vivere un’esperienza che arricchisce la propria vita. Noi ce la mettiamo tutta per offrire un’esperienza unica, ma voi, ragazzi, dovete impegnarvi, partecipare e rendere il vostro presente una realtà che guardi con speranza e determinazione al futuro.”

Gubitosi ha inoltre invitato i giovani a non aspettare di essere adulti per mettersi in gioco e a vivere ogni giorno come una nuova opportunità di apprendimento. “Voi siete il futuro, ma non dovete aspettare il futuro per vivere le vostre esperienze. Dovete farlo adesso, con le vostre capacità, con la vostra curiosità e con la vostra voglia di esplorare il mondo. Siate curiosi, venite al Festival, scrivete e io cercherò di rispondervi. Giffoni è un luogo di ascolto, di scambio e di crescita, e io vi invito a essere parte attiva di questo cambiamento.”

Nel suo discorso, Gubitosi ha parlato anche di temi universali come la paura, il coraggio, la determinazione e la capacità di pensare in grande: “Giffoni è una storia collettiva che parla ai ragazzi di tutto il mondo. Parliamo di paura, di coraggio, di determinazione. Pensate in grande, non abbiate paura di fallire, perché ogni errore è una lezione che vi aiuterà a crescere. La parola chiave è l’ascolto, perché solo attraverso l’ascolto reciproco possiamo costruire un mondo migliore, un mondo in cui tutti hanno la possibilità di esprimersi liberamente, senza paura.”

Il Direttore ha concluso il suo intervento con un messaggio di speranza per i ragazzi: “Quando avevo 17 anni, ho avuto un sogno. Ho dedicato tutta la mia vita a questo progetto con impegno, visione e creatività. Vi dico questo: non abbiate paura di sognare in grande. Il mondo è nelle vostre mani, e ogni passo che fate oggi vi porterà un po’ più vicino al futuro che desiderate. Giffoni è una realtà che cresce insieme a voi, è una manifestazione che parla ai giovani e costruisce un futuro migliore.”