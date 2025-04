Oroscopo di branko di oggi, 1 Aprile 2025: Sagittario ottimista

Ariete Giove vi dona una grande energia; sfruttatela con saggezza, evitando decisioni impulsive. In amore, siate più concilianti e aperti al dialogo con il vostro partner.

Toro Oggi è fondamentale affrontare una sfida che vi preoccupa. In amore, evitate polemiche sterili con il partner e cercate di non impuntarvi sulle vostre posizioni.

Gemelli La vostra creatività sarà premiata. In amore, è importante essere sinceri e dialoganti; chiarite eventuali fraintendimenti con il partner.

Cancro Oggi potreste incontrare una persona del passato con cui riallacciare i rapporti. Seguite il vostro intuito per risolvere problemi che vi assillano.

Leone Evitate di imporre con impeto le vostre idee, poiché questo atteggiamento potrebbe innervosire gli altri. È un periodo propizio per nuove collaborazioni. In amore, un gesto del partner potrebbe risultare molto gradito.

Vergine La vostra precisione vi aiuterà a gestire una situazione complessa. Sul lavoro, sono in arrivo gratificazioni per l’impegno profuso. In amore, evitate di essere eccessivamente critici con la vostra dolce metà.

Bilancia Fate leva sulla vostra saggezza per affrontare problemi persistenti. Novità intriganti sono in arrivo nel lavoro. In amore, seguite il cuore piuttosto che farvi condizionare dagli altri.

Scorpione Concentratevi per dimostrare il vostro valore nel lavoro. In amore, potrebbero sorgere complicazioni che richiedono un chiarimento definitivo. Non rimandate decisioni cruciali.

Sagittario Torna l’ottimismo nella vostra vita. Presto potrebbero arrivare nuove opportunità professionali. L’opposizione di Giove sta sbiadendo, aiutandovi a migliorare anche economicamente.

Capricorno Le stelle vi permettono di dimostrare il vostro talento. Avete trascurato l’amore; è il momento di rimediare, magari organizzando una cena a due. ​

Acquario Siete brillanti e creativi. Una vostra intuizione potrebbe portarvi successo nel lavoro. In amore, siate più spontanei e leggeri. ​