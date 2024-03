Baronissi, Ilenia Matonti stacca il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024

di Rita Milione

Da Baronissi alle Olimpiadi di Parigi 2024: la 19enne Ilenia Elisabetta Matonti si è qualificata per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 per la categoria 49 Kg di Taekwondo. La 19enne, bronzo europeo juniores in carica, ha agguantato la finale del torneo continentale di qualificazione olimpica.

Le congratulazioni del Sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante: “Grandissima prestazione della nostra concittadina Ilenia Elisabetta Matonti, della ASD Bentis dei maestri Michele Senatore e Orlando Senatore, al torneo di qualificazione continentale di taekwondo di Sofia (Bulgaria), dove questo pomeriggio ha strapazzato con una grandissima prestazione le avversarie conquistando il diritto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Grande classe e grande determinazione della diciannovenne Ilenia che ha incantato lo sport italiano e non solo. In festa la federazione italiana, in festa Baronissi”.