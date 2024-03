Covid-19, un uomo si vaccina oltre duecento volte

di Antonio Jr. Orrico

Una sperimentazione. Un uomo, in Germania, si è sottoposto per ben 217 volte di sua volontà ad iniettarsi delle dosi di vaccino contro il Covid-19. Anche se non ha voluto rendere noti i motivi della sua scelta, quando i ricercatori dell’Università Friedrich-Alexander di Erlangen-Norimberga lo hanno contatto per studiare il suo caso e analizzare gli effetti dell’iper-vaccinazione sul suo sistema immunitario ha accettato senza troppe esitazioni, dicendo anzi di essere “molto interessato” a sottoporsi alle loro ricerche.

Quando i ricercatori hanno esaminato i test a cui hanno sottoposto nel tempo il paziente, sono rimasti completamente sorpresi dai risultati ottenuti. Non solo il paziente sta bene, ma il suo sistema immunitario è perfettamente funzionante e alcune cellule immunitarie e anticorpi contro il Covid-19 sono addirittura presenti in concentrazioni molto più elevate rispetto alle persone che hanno ricevuto solo tre vaccinazioni.

Le condizioni di salute, dunque, contraddicono quanto previsto da una parte della comunità scientifica, che riteneva che così tante vaccinazioni in più rispetto a quelle previste avrebbe potuto avere un effetto controproducente sul sistema immunitario, rendendolo alla fine più debole. La cosa sorprendente è che ben 134 di queste vaccinazioni hanno un riscontro ufficiale, sono quindi sicure. L’obiettivo dei ricercatori era capire come avesse reagito il suo sistema immunitario a un’ipervaccinazione così importante.

Tramite queste vaccinazioni, il sistema immunitario si abitua a riconoscere più velocemente l’agente patogeno, rendendo poi la reazione decisamente più efficace. I ricercatori non hanno diagnosticato nemmeno alcun effetto sui linfociti T effettori. Non c’è stato alcun tipo di affaticamento e nessun segno di debolezza.

Tuttavia, resta un caso singolo, pertanto non assimilabile all’intera popolazione.