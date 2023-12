Baronissi inaugura il Presepe del Ciliegio

di Redazione ZON

Apre al pubblico il Presepe del Ciliegio, la piccola Betlemme nel cuore di Baronissi, un’opera straordinaria con pastori ad altezza uomo, lavorati e decorati a mano. L’opera – promossa dal Comune di Baronissi – è realizzata con la collaborazione delle associazioni e delle scuole del territorio. L’edizione di quest’anno – la terza – è particolarmente suggestiva: dal Mercato alle osterie, dalla lavandaia al calzolaio, dal banco del pesce a quello dei dolci, il Presepe proporrà quasi trecento statue in abiti d’epoca ed è curato dalle associazioni Pro Loco Baronissi, Progetto Sud, Madre Terra, Due dei Principati, Aggregati di Sant’Antonio, Un Cuore a cavallo, con la partecipazione dell’artista Raffaele Iannone. L’inaugurazione si terrà venerdì 8 dicembre.

Alle ore 17.00, appuntamento in Villa Comunale con il sindaco Gianfranco Valiante per l’accensione delle luminarie natalizie e il presepe vivente a cura della Pro Loco; alle ore 17.30, benedizione e inaugurazione del Presepe del Ciliegio con il Concerto dell’orchestra delle classi musicali dell’istituto “Autonomia 82” e le esibizioni dei Cori Junior, Musica In, Team Chorus e Insieme per Caso; alle ore 19.00, accensione della stella cometa (a cura di Progetto Sud) e degustazione di prodotti tipici e vin brule’. Al Parco Olimpia, creazione di addobbi natalizi e giochi con l’Elfo a cura dell’associazione Il Punto.

“Sarà un’edizione ancora più ricca e particolare – annuncia il sindaco Valiante – il Presepe del Ciliegio è un attrattore unico che ogni anno richiama migliaia di visitatori, grazie anche ad un calendario di eventi che si arricchisce di nuovi appuntamenti all’insegna della musica, della creatività, del divertimento e della tradizione. Il mio ringraziamento va alle associazioni che hanno collaborato all’allestimento, alle scuole per il contributo fattivo dei tanti piccoli alunni “artigiani”; un grazie speciale all’assessore agli eventi Giuseppe Giordano, alle consigliere comunali Angela De Divitiis e Luisa Genovese per lo straordinario impegno profuso in queste settimane per la riuscita dell’evento”.

Ricchissimo il calendario di eventi per tutto il periodo natalizio. Sabato 9 dicembre in programma laboratori a cura de Il Punto. Domenica 10 dicembre, alle ore 10.00, Fiabastrocche nel Villaggio di Babbo Natale a cura di Maria Pia Busiello e l’ass. Un cuore a cavallo. Il Presepe sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 23.00 fino al 14 gennaio. L’evento è gemellato con “Betlemme a Talacchio”, il presepe di stoffa ideato e realizzato dagli abitanti del comune marchigiano di Vallefoglia. Il progetto si è arricchito di un accordo di collaborazione sottoscritto dai sindaci delle due città per la realizzazione di attività congiunte di promozione e lo scambio di esperienze.